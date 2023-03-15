«Сказали, ошибки быть не может»: как живет мать семерых детей, у которой муж погиб в СВО

Решение мужа отправиться в зону боевых действий было для нее непростым.

— Неоднозначно восприняла это решение. Но он волевой человек, его не переломить. И я отпустила.



В квартире семьи предремонтное состояние — со стен сорваны обои, разбросаны вещи. Екатерина говорит, что решила заняться, чтобы отвлечься. Но на деле это оказалось сложнее, чем она думала.



— Начала на днях, чтобы с ума не сойти, решила сама потихонечку клеить обои. Но одной это, конечно, никак. И обои метровые. Тяжело. Надо хоть кого-то в помощники.

