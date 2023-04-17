«Не будет денег — расстреляют»: сибирячка отдала мошенникам 200 тысяч за возврат сына из украинского плена — как работают схемы

«Хотите, чтобы вашего сына включили на обмен, заплатите»

Семья Елены перебралась из Новосибирской области в село Красноярского края больше 15 лет назад. На тот момент младшему ребенку — Андрею (здесь и далее имена военнослужащих изменены в соответствии с требованиями законодательства) не было и 7 лет. А затем случилось горе — заболела и умерла старшая дочь. Елена решилась на рождение третьего ребенка лишь спустя годы, к тому моменту Андрей уже учился в старших классах.



— Подрастает девочка. Но сынок у меня один, — вздыхает она.



Андрей после окончания службы в армии решил заключить контракт на год и уехал в воинскую часть на востоке страны. Это было осенью 2021 года, в сентябре 2022 года контракт должен был завершиться. Но летом, когда их направили в зону СВО, сын Елены пропал без вести. Что именно с ним произошло, она не знает до сих пор, хотя, по ее словам, писала «везде» — в Министерство обороны и администрацию президента.

