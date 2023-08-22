«Их около 70»: десятки машин с флагами ЧВК «Вагнер» собрались в центре Новосибирска — видео

Десятки машин с флагами ЧВК «Вагнер» собрались в центре Новосибирска. Толпа была замечена на площадке у цирка.
Как стало известно журналисту НГС, представители ЧВК «Вагнер» поедут на Гусинобродское кладбище открывать официально памятник бойцам. Перед этим они собрались на площадке у цирка со своими флагами и флагами РФ.
— Машин около 70, — отметила журналист НГС Анна Скок.
В начале июля на улицах Новосибирска заметили несколько десятков машин с флагами ЧВК «Вагнер», которые направлялись на Гусинобродское кладбище.