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«Их около 70»: десятки машин с флагами ЧВК «Вагнер» собрались в центре Новосибирска — видео

Их заметили на площадке у цирка

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Они были замечены сегодня утром

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Десятки машин с флагами ЧВК «Вагнер» собрались в центре Новосибирска. Толпа была замечена на площадке у цирка.

Как стало известно журналисту НГС, представители ЧВК «Вагнер» поедут на Гусинобродское кладбище открывать официально памятник бойцам. Перед этим они собрались на площадке у цирка со своими флагами и флагами РФ.

— Машин около 70, — отметила журналист НГС Анна Скок.

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Видео: Анна Скок

В начале июля на улицах Новосибирска заметили несколько десятков машин с флагами ЧВК «Вагнер», которые направлялись на Гусинобродское кладбище.

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