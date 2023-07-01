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Мятеж Пригожина

Десятки машин с флагами ЧВК «Вагнер» заметили на улицах Новосибирска — что происходит

Колонна автомобилей припарковалась на улице Челюскинцев

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В центре ЧВК «Вагнер» рассказали, почему собралась колонна

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В Новосибирске на улице Челюскинцев заметили несколько десятков машин с флагами ЧВК «Вагнер». Видео в редакцию НГС прислала читательница Дарья.

— Машины стоят на Челюскинцев, 50. Я насчитала 15 машин. Я подозреваю, что это связано с Днем ветеранов боевых действий, видимо, у них автопробег, — рассказала Дарья.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС Дарья

Президент региональной общественной организации ветеранов силовых структур «Силовое единство Сибири» Валерий Федоров рассказал НГС, с чем это связанно.

— Здесь не 15, а 60 машин. Эта акция приурочена ко Дню ветеранов боевых действий, мы сейчас поедем на Гусинобродское кладбище, где похоронены, как мы говорим, сыны родины. Мы туда едем почтить память и возложить цветы на могилы павших солдат, — пояснил Валерий Федоров.

Ранее в Новосибирске возобновил работу местный филиал центра ЧВК «Вагнер». Организация ненадолго останавливала свою деятельность после мятежа главы ЧВК Евгения Пригожина, который произошел 24 июня.

ЧВК ВагнерАвтоколоннаНовосибирск
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