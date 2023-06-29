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Тема дняКак сейчас работает местный офис ЧВК «Вагнер»
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Мятеж Пригожина

«Новобранцев не ищем»: как центр ЧВК «Вагнер» работает после повторного открытия в Новосибирске

После мятежа Евгения Пригожина с центра снимали вывеску, но вскоре вернули

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У подвального помещения, где идет набор на службу, вновь повесили плакаты в начале недели

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В Новосибирске возобновил работу местный филиал центра ЧВК «Вагнер». Организация ненадолго останавливала свою деятельность после мятежа главы ЧВК Евгения Пригожина, который произошел 24 июня.

В этот день в Новосибирске с подвального помещения общественников из «Силового единства Сибири» на улице Челюскинцев сняли плакат, связанный с ЧВК «Вагнер». Но уже 26 июня баннеры вновь заметили на том же месте, в тот день редакции НГС сообщили, что центр возобновит работу в четверг, 29 июня.

Сегодня корреспондент НГС посетил центр и выяснил, как сейчас организация выстраивает рабочий процесс. Президент региональной общественной организации ветеранов силовых структур «Силовое единство Сибири» Валерий Федоров сообщил, что набор новобранцев продолжается в штатном режиме.

— Работу продолжаем осторожно, так как до конца ничего не известно. Продолжаем набирать. Новобранцев мы не ищем, если люди идут, то это добровольцы, это люди, верящие в свою страну. Новобранцы даже сейчас сидят и заполняют документы, — пояснил Валерий Федоров.

Сейчас над центром развивается флаг

Сейчас над центром развивается флаг

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Помимо набора людей в ряды ЧВК «Вагнер», центр ведет работу с военнослужащими, которые возвращаются с поля боя.

— У нас есть несколько направлений по работе, одно из них работа с проблемами военнослужащих, которые возникают в силу того, что люди приходят оттуда. Также социальная защищенность, тоже по этому направлению работаем, — пояснил президент региональной общественной организации.

По словам сотрудников, набор новобранцев продолжается в штатном режиме

По словам сотрудников, набор новобранцев продолжается в штатном режиме

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24 июня после того, как Пригожин устроил мятеж, в ФСБ назвали его заявления «информационной провокацией» и возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу».

Силы ЧВК «Вагнер» в субботу заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Вечером 24 июня стало известно, что конфликт разрешился при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. 27 июня стало известно, что ФСБ прекратила дело в отношении Пригожина.

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ЧВК ВагнерЕвгений ПригожинНовосибирск
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