«Новобранцев не ищем»: как центр ЧВК «Вагнер» работает после повторного открытия в Новосибирске

Силы ЧВК «Вагнер» в субботу заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Вечером 24 июня стало известно, что конфликт разрешился при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. 27 июня стало известно, что ФСБ прекратила дело в отношении Пригожина.

