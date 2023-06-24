Плакат о ЧВК «Вагнер» сняли у помещения, где проходила встреча с Евгением Пригожиным в Новосибирске

У подвального помещения общественников из «Силового единства Сибири» на улице Челюскинцев сняли плакат, связанный с ЧВК «Вагнер».
Это попало на фото корреспондента НГС сегодня, 24 июня около 15:50.
В этом помещении в конце мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин общался с прессой.
Накануне вечером Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы «ракетном ударе» по лагерю вагнеровцев. Минобороны официально опровергло его слова, однако Пригожина это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться». Против Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В Ростове-на-Дону и других городах властями объявлен план «Крепость».
Утром 24 июня штаб Южного военного округа в Ростове окружили люди в форме и военная техника. Как сообщают корреспонденты 161.RU, в городе заблокированы целые кварталы. В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия, власти соседних регионов заявили об усилении мер безопасности и проведении антитеррористических мероприятий. Мы следим за ситуацией в онлайн-трансляции.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о ситуации вокруг ЧВК «Вагнер». В Новосибирске празднование Дня города пройдет по графику.