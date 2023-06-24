Путину доложили о попытке военного мятежа, регионы усилили меры безопасности: онлайн

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Видеоверсия того, как силовики входят в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге.
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Отменят ли праздничные мероприятия в Новосибирске?
В Новосибирске не планируется отмены массовых мероприятий ко Дню города. Об этом НГС сообщил руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.
— Программа празднования 130-летия города Новосибирска утверждена и реализуется в полном объеме, все необходимые меры безопасности были определены заранее, и они позволяют обеспечить достаточный уровень защищенности, — сказал Сергей Нешумов.
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По телеграм-каналам расходится видео, на котором Евгений Пригожин, как утверждается, в штабе Южного военного округа. По правую руку от него на видео — человек, очень похожий на замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова.
Сам Пригожин говорит, что военные объекты Ростова взяты под контроль его бойцами и лояльными к нему военными.
Официальных комментариев Минобороны по ситуации в Ростове нет.
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Наши коллеги из «Фонтанки» сообщают, что в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге вошли силовики. Люди в форме также сейчас находятся в одном из офисов Пригожина — отеле «Трезини» на Университетской набережной.
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Бронетехника у штаба ЮВО
Еще одно видео из Ростова-на-Дону. На площади перед штабом съезжается техника, помеченная красной буквой Z, по периметру стоят люди в камуфляже. Очевидцы снимают происходящее на телефоны.
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Главные события прошедшей ночи мы собрали в подробном дайджесте: читайте заявления Евгения Пригожина, реакцию Минобороны, ФСБ и других ведомств, а также заявления военачальников и представителей Кремля.
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Регионы отменяют массовые мероприятия
Дополнительные меры безопасности и антитеррористические мероприятия уже объявили власти Липецкой, Воронежской, Московской областей и Москвы.
Власти Воронежской области могут запретить проведение массовых мероприятий и начать досмотр автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. При этом в Ростове массовые мероприятия уже отменены.
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Мы продолжаем онлайн-хроники происходящего на фоне заявлений Евгения Пригожина и российских силовых ведомств. Напомним, ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В ведомстве заявили, что вся информация от имени Пригожина в соцсетях не соответствует действительности. Центр общественных связей ФСБ обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом задержать Пригожина.
— Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию, — цитирует обращение ФСБ издание РБК.
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