Путину доложили о попытке военного мятежа, регионы усилили меры безопасности: онлайн

По телеграм-каналам расходится видео, на котором Евгений Пригожин, как утверждается, в штабе Южного военного округа. По правую руку от него на видео — человек, очень похожий на замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова.

Сам Пригожин говорит, что военные объекты Ростова взяты под контроль его бойцами и лояльными к нему военными.

Официальных комментариев Минобороны по ситуации в Ростове нет.