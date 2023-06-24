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Мятеж ПригожинаОнлайн-трансляция

Путину доложили о попытке военного мятежа, регионы усилили меры безопасности: онлайн

Глава ЧВК «Вагнер» ранее выступил с угрозами в адрес Минобороны и Сергея Шойгу

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Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям вагнеровцев. Министерство эти заявления опровергло, однако Пригожина это не остановило — он продолжает выступать с угрозами. ФСБ завела дело о призывах к вооруженному мятежу, силовые ведомства докладывают ситуацию Путину, в регионах вводятся дополнительные меры безопасности. В этой трансляции мы собираем всю актуальную информацию по теме.

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Видеоверсия того, как силовики входят в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Фонтанка.ру»

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Маша Вьюн

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Отменят ли праздничные мероприятия в Новосибирске?

В Новосибирске не планируется отмены массовых мероприятий ко Дню города. Об этом НГС сообщил руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

— Программа празднования 130-летия города Новосибирска утверждена и реализуется в полном объеме, все необходимые меры безопасности были определены заранее, и они позволяют обеспечить достаточный уровень защищенности, — сказал Сергей Нешумов.

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По телеграм-каналам расходится видео, на котором Евгений Пригожин, как утверждается, в штабе Южного военного округа. По правую руку от него на видео — человек, очень похожий на замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова.

Сам Пригожин говорит, что военные объекты Ростова взяты под контроль его бойцами и лояльными к нему военными.

Официальных комментариев Минобороны по ситуации в Ростове нет.

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Наши коллеги из «Фонтанки» сообщают, что в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге вошли силовики. Люди в форме также сейчас находятся в одном из офисов Пригожина — отеле «Трезини» на Университетской набережной.

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Бронетехника у штаба ЮВО

Еще одно видео из Ростова-на-Дону. На площади перед штабом съезжается техника, помеченная красной буквой Z, по периметру стоят люди в камуфляже. Очевидцы снимают происходящее на телефоны.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: 161.RU

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Главные события прошедшей ночи мы собрали в подробном дайджесте: читайте заявления Евгения Пригожина, реакцию Минобороны, ФСБ и других ведомств, а также заявления военачальников и представителей Кремля.

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Регионы отменяют массовые мероприятия

Дополнительные меры безопасности и антитеррористические мероприятия уже объявили власти Липецкой, Воронежской, Московской областей и Москвы.

Власти Воронежской области могут запретить проведение массовых мероприятий и начать досмотр автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. При этом в Ростове массовые мероприятия уже отменены.

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Мы продолжаем онлайн-хроники происходящего на фоне заявлений Евгения Пригожина и российских силовых ведомств. Напомним, ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В ведомстве заявили, что вся информация от имени Пригожина в соцсетях не соответствует действительности. Центр общественных связей ФСБ обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом задержать Пригожина.

— Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию, — цитирует обращение ФСБ издание РБК.

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