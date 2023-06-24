Отменят ли праздничные мероприятия в Новосибирске? Отвечает правительство

Утром 24 июня штаб Южного военного округа в Ростове окружили люди в форме и военная техника. Как сообщают корреспонденты 161.RU, в городе заблокированы целые кварталы. В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия, власти соседних регионов заявили об усилении мер безопасности и проведении антитеррористических мероприятий. Мы следим за ситуацией в онлайн-трансляции.