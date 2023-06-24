Отменят ли праздничные мероприятия в Новосибирске? Отвечает правительство

В Новосибирске не планируется отмена массовых мероприятий ко Дню города. Об этом НГС сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.
— Программа празднования 130-летия города Новосибирска утверждена и реализуется в полном объеме, все необходимые меры безопасности были определены заранее и они позволяют обеспечить достаточный уровень защищенности, — сказал Сергей Нешумов.
Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы «ракетном ударе» по тыловым лагерям вагнеровцев. Минобороны официально опровергло его слова, однако Пригожина это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться». Против Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В Ростове-на-Дону и других городах властями объявлен план «Крепость».
Утром 24 июня штаб Южного военного округа в Ростове окружили люди в форме и военная техника. Как сообщают корреспонденты 161.RU, в городе заблокированы целые кварталы. В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия, власти соседних регионов заявили об усилении мер безопасности и проведении антитеррористических мероприятий. Мы следим за ситуацией в онлайн-трансляции.