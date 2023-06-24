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Мятеж ПригожинаПодробности

Люди в камуфляже и бронетехника окружили штаб Южного военного округа в Ростове: фото и видео

Власти призывают местных жителей не покидать свои дома

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Обстановка в Ростове утром 24 июня

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После возбуждения в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уголовного дела о призывах к военному мятежу, а также после заявлений самого Пригожина о том, что он зашел в Ростов-на-Дону, возле штаба Южного военного округа выстроились колонны боевой техники и люди в камуфляже. Как сообщают корреспонденты 161.RU, в городе заблокированы целые кварталы. С 05:00 мск люди в форме оцепили не только военный штаб, но и отдел полиции на Буденовском проспекте, главк МВД, УФСБ и администрацию города. Публикуем фото и видео происходящего.

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Группа людей в камуфляже подходит к штабу Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Видео: 161.RU

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев второй раз за ночь призвал ростовчан оставаться дома.

— В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома, — отмечено в сообщении в телеграм-канале Голубева.

Дополнительные меры безопасности и антитеррористические мероприятия уже объявили власти Липецкой, Воронежской, Московской областей и Москвы. Хронику происходящего мы собираем в онлайн-трансляции.

Штаб ЮВОМинобороныЧВК ВагнерВоенная техникаВасилий ГолубевАнтитеррористические мероприятия
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