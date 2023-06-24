Люди в камуфляже и бронетехника окружили штаб Южного военного округа в Ростове: фото и видео

После возбуждения в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уголовного дела о призывах к военному мятежу, а также после заявлений самого Пригожина о том, что он зашел в Ростов-на-Дону, возле штаба Южного военного округа выстроились колонны боевой техники и люди в камуфляже. Как сообщают корреспонденты 161.RU, в городе заблокированы целые кварталы. С 05:00 мск люди в форме оцепили не только военный штаб, но и отдел полиции на Буденовском проспекте, главк МВД, УФСБ и администрацию города. Публикуем фото и видео происходящего.