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Спецоперация на Украине

Пригожин заявил о якобы «ракетном ударе» Минобороны по ЧВК «Вагнер». В ведомстве всё опровергли

Глава ЧВК назвал свои действия «марш справедливости»

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Заявления Пригожина и Минобороны очень разняться

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Евгений Пригожин заявил о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер». В Минобороны РФ опровергли его слова.

— Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК Вагнера, не соответствуют действительности и являются информационной провокацией, — заявили в ведомстве.

Пригожина опровержение не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться». Также глава ЧВК «Вагнер» обвинил министра обороны Сергея Шойгу в «бегстве» из Ростова-на-Дону.

— Это не военный переворот, это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам, — заявил Пригожин.

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На это утверждение комментария Минобороны пока не последовало.

Обновлено.

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации.

— Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все нужные меры, — заявил пресс-секретарь президента.

В Национальном антитеррористическом комитете тоже отреагировали на ситуацию. Там сообщили, что слова Евгения Пригожина не имеют под собой никаких оснований.

— В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия, — сообщили в ведомстве.

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