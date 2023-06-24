Пригожин заявил о якобы «ракетном ударе» Минобороны по ЧВК «Вагнер». В ведомстве всё опровергли

В Национальном антитеррористическом комитете тоже отреагировали на ситуацию. Там сообщили, что слова Евгения Пригожина не имеют под собой никаких оснований.

— В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия, — сообщили в ведомстве.