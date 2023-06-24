«Нужно сохранять спокойствие»: губернатор НСО высказался о событиях вокруг ЧВК «Вагнер»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о ситуации вокруг ЧВК «Вагнер». Свой комментарий он выложил у себя в телеграм-канале, публикуем его полностью.
— Сегодня мы вместе со всей страной, со всеми здоровыми патриотическими и политическими силами должны сплотиться вокруг нашего президента. Владимир Владимирович Путин уже дал свою оценку попытке вооруженного мятежа. Силовые структуры нашей страны проводят всю необходимую работу. Сейчас нужно сохранять спокойствие, доверять только официальной информации из проверенных источников. Сила и могущество нашего государства — в единстве российского народа! — написал Андрей Травников.
Кроме Травникова о ситуации высказались и другие сибирские губернаторы. Врио красноярского губернатора Михаил Котюков написал, что «мы, жители Красноярского края, являемся патриотами России и поддерживаем нашу законную власть, нашего президента». Губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал, что «Алтай — с Путиным! И я, и — уверен — все земляки поддерживают главу нашего государства». Губернатор Томской области Владимир Мазур призывал «сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими привычными делами».
В Томске к тому же отменили все массовые мероприятия. В Новосибирске празднование Дня города пройдет по графику. Мы следим за ситуацией в онлайн-трансляции.