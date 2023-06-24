«Самое главное — это безопасность»: в Томске отменили все массовые мероприятия

В Томске свернули празднование Дня молодежи. Об этом мэрия города сообщила в своем телеграм-канале.
— Самое главное — это безопасность томичей и гостей Томска. Поэтому проведение массовых мероприятий на какое-то время приостановлено. Все службы города работают и будут работать в полном объеме, — сообщил и. о. мэра Михаил Ратнер.
В Новосибирске тем временем все запланированные мероприятия остаются в силе. На этих выходных в городе должно пройти празднование
Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы «ракетном ударе» по тыловым лагерям вагнеровцев. Минобороны официально опровергло его слова, однако Пригожина это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться». Против Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В Ростове-на-Дону и других городах властями объявлен план «Крепость».
Владимир Путин назвал действия Пригожина мятежом.