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Мятеж Пригожина

«Самое главное — это безопасность»: в Томске отменили все массовые мероприятия

На выходные там было запланировано празднование Дня молодежи

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В Новосибирске массовые мероприятия не отменили

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В Томске свернули празднование Дня молодежи. Об этом мэрия города сообщила в своем телеграм-канале.

— Самое главное — это безопасность томичей и гостей Томска. Поэтому проведение массовых мероприятий на какое-то время приостановлено. Все службы города работают и будут работать в полном объеме, — сообщил и. о. мэра Михаил Ратнер.

В Новосибирске тем временем все запланированные мероприятия остаются в силе. На этих выходных в городе должно пройти празднование 130-летия и VK Fest.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы «ракетном ударе» по тыловым лагерям вагнеровцев. Минобороны официально опровергло его слова, однако Пригожина это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться». Против Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В Ростове-на-Дону и других городах властями объявлен план «Крепость».

Евгений ПригожинТомскДень молодежи
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