«Самое главное — это безопасность»: в Томске отменили все массовые мероприятия

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы «ракетном ударе» по тыловым лагерям вагнеровцев. Минобороны официально опровергло его слова, однако Пригожина это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться». Против Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В Ростове-на-Дону и других городах властями объявлен план «Крепость».

