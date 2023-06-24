«Наши действия по защите будут жесткие»: что сказал Путин стране и бойцам ЧВК «Вагнер»

Президент России обратился к жителям страны и участникам в связи с последними событиями. Он отметил, что «то, с чем мы столкнулись, это именно предательство».

— Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа, — заявил Путин.