Гастроли Пригожина: почему приезд главы ЧВК «Вагнер» в Новосибирск скрывали и что из его слов нельзя публиковать — репортаж НГС

Телемост с сюрпризом

О том, что в Новосибирск едет Евгений Пригожин, от журналистов скрывали до последнего. За пару дней до события представители ЧВК «Вагнер» пригласили местную прессу на телемост с участниками СВО. Разговор обещали предельно откровенный с возможностью задать «абсолютно любые вопросы». Время телемоста дважды переносили: сначала с 16:00 на 15:30, потом на 14:30 — сейчас понятно, что подгоняли под приезд Пригожина.



В назначенное время в подвальном помещении общественников из «Силового единства Сибири» на улице Челюскинцев собралось с десяток журналистов. Многие проигнорировали телемост просто из-за незнания, что планируется приезд настолько важного в сегодняшней федеральной повестке гостя. Корреспондентов не досматривали, встречали на входе и провожали в крохотный спортивный зал, где тестируют кандидатов в вагнеровцы. Путь в спортзал лежит через помещение бывшего ночного клуба с выставленными на барной стойке кальянами и диджейским пультом на сцене, оставляя неоднозначное ощущение. Там же начисто пропадает сотовая связь.

