Гастроли Пригожина: почему приезд главы ЧВК «Вагнер» в Новосибирск скрывали и что из его слов нельзя публиковать — репортаж НГС

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил Новосибирск специально, чтобы пообщаться с прессой. Его приезд удивительным образом совпал с атакой дронов на многоэтажки в Москве, сделав визит максимально актуальным. Корреспондент НГС Павел Тиунов рассказывает, почему Пригожина никто не ждал, тезисно описывает суть его выступления и объясняет, почему читателям нельзя знать всё, о чем он говорил.
Телемост с сюрпризом
О том, что в Новосибирск едет Евгений Пригожин, от журналистов скрывали до последнего. За пару дней до события представители ЧВК «Вагнер» пригласили местную прессу на телемост с участниками СВО. Разговор обещали предельно откровенный с возможностью задать «абсолютно любые вопросы». Время телемоста дважды переносили: сначала с 16:00 на 15:30, потом на 14:30 — сейчас понятно, что подгоняли под приезд Пригожина.
В назначенное время в подвальном помещении общественников из «Силового единства Сибири» на улице Челюскинцев собралось с десяток журналистов. Многие проигнорировали телемост просто из-за незнания, что планируется приезд настолько важного в сегодняшней федеральной повестке гостя. Корреспондентов не досматривали, встречали на входе и провожали в крохотный спортивный зал, где тестируют кандидатов в вагнеровцы. Путь в спортзал лежит через помещение бывшего ночного клуба с выставленными на барной стойке кальянами и диджейским пультом на сцене, оставляя неоднозначное ощущение. Там же начисто пропадает сотовая связь.
— Здесь есть wi-fi, но вам к нему нельзя подключаться, иначе потребление трафика сорвёт телемост, — заявили представителям СМИ.
Ольга Киктенко, которая курирует мероприятие, заявила, что это не первое общение вагнеровцев с региональными журналистами: до Новосибирска на прямую связь с Луганском выходили Владивосток и Екатеринбург. На экране плазменного телевизора появились участники СВО с закрытыми лицами: одетые по-разному, с оружием, они напомнили персонажей из культовой компьютерной игры Counter Strike. Все — новосибирцы.
Целый час бойцы отвечали на вопросы: о командовании Минобороны, о реабилитации раненых, о заключенных на СВО, о страхе и любви к Родине. Как оказалось, это была прелюдия перед главным событием дня.
О чём говорил Пригожин?
Он появился неожиданно для всех журналистов и, кажется, даже для некоторых организаторов встречи. В сопровождении двухметрового бойца Евгений Пригожин протиснулся в маленькое помещение спортзала и, похоже, довольный произведенным впечатлением по-хозяйски устроился на месте главного спикера. Далее его выступление по тезисам.
О «Втором фронте»
— Было принято решение сделать партнерскую программу «Второй фронт». Сегодня СМИ стараются замылить все проблемы. И в какой-то момент мы придем к тому, что у нас будет всё хорошо, хорошо, а потом бабушка умрет. Да? Старушка умерла в анекдоте советском. И для того, чтобы это не случилось, мы должны понимать, что, безусловно, нельзя устраивать панику. Безусловно, не нужно заниматься накручиванием ситуации. Но говорить с людьми нужно честно. Поэтому проект «Второй фронт» нацелен на то, чтобы не оголтело, но выдавать людям ту правдивую информацию, которая заставит общество мобилизоваться. Пока мы не мобилизуемся, мы не выиграем... [спецоперацию].
О второй волне мобилизации
— Не нужно сейчас всех убеждать, что второй волны не будет. Пока власть об этом не объявила, безусловно, не требуется говорить: «Срочно все на мобилизацию». Но мы это прекрасно понимаем. Мобилизованных нужно собрать миллион — два, лучше два. Мобилизованные должны обучаться, готовиться и быть готовыми к тому, что они могут защищать Родину. А для этого они не просто «мясом» должны идти, а людьми подготовленными и, самое главное, морально созревшими. Каким образом проводить мобилизацию, сколько они могут находиться дома, пока готовятся, сколько находиться в учебных центрах — это другое. Но, по самым простым стандартным армейским подсчетам, для того, чтобы приграничные территории защитить в одной Белгородской области, надо порядка 200 тысяч человек, чтобы они там находились.
О введении военного положения в России
— Страну надо переводить на военное положение и главное, чтобы общество было мобилизовано: готово к тому, что еще долгое время придется жить в этих условиях. Мы должны закончить строить красивые мосты, должны закончить делать большие театры, у нас все должно быть нацелено на оборону сейчас. Если мы проиграем, то Россия вернется к началу 90-х, когда все госпредприятия принадлежали зарубежным инвесторам. Те, кто в погонах, должны нести ответственность по законам военного времени, вплоть до расстрела.
О «вагнеровце»-педофиле
— Гадёныш, который изнасиловал двух школьниц (в Новосибирске) — мы проверяли, да, действительно, мы его забирали из колонии. Этого парня обратно забрать к себе на службу, чтобы он погиб героем, мы не можем. Набор закончился. То, что он сделал, безусловно плохо. Это насильник, подонок, негодяй, его надо честно, по-человечески, пристрелить как собаку.
О решении набрать «заключенных»
— 1 октября... (ВСУ заняли, — прим., автора) Красный Лиман. Всем было понятно, что наступает полная задница. Начался призыв мобилизованных, которые визжали о проблемах (указать подробности редакция не может в целях соблюдения законодательства — прим. ред.), поэтому мы принесли генералу Суровикину такое предложение.
Сейчас Минобороны набирает осужденных и опыт, честно говоря, грустный. Заключенных у нас осталось очень немного: последних уже на волю отпускаем. По истечению контракта все судимости у человека снимаются. Считается несудимым. Юридически он не сидел.
О «нелегальном» статусе ЧВК
— Мы вообще не ЧВК, мы просто никакого отношения к ЧВК не имеем. Слово ЧВК придумал журналист газеты «Фонтанка» Дмитрий Коротков, который ковырялся в нашем грязном белье и искал в Сирии, что там происходит. Мы начинали воевать как группа добровольцев, потому что у меня оставались люди с 2014 года с Донбасса и я не знал, что с ними делать. Дальше — понеслось. ЧВК — это программа, которая прибыль должна приносить. Сколько я занимаюсь этой деятельностью, я потратил порядка 1,5 млрд долларов своих личных денег, которые я мог детям оставить. Прибыли не получил никакой. Поэтому ЧВК мы никак не являемся.
О полномочиях ЧВК «Вагнер»
— Мы сами принимаем решение, какие у нас полномочия. Нас никто не может ограничить. Нет такого закона, по которому мы не могли бы приехать (например) в Центральную Африку и включиться в боевые действия.
О «победе»
— Надо четко понимать, что нас не ждет быстрая победа. Те ошибки, которые совершены в рамках так называемого СВО, они не позволят закончить СВО в этом году. Это будет долгая история и, по моему мнению, если и закончится эта … (спецоперация), то начнется новая. Слишком хорошо противник понял наши слабые места, — подчеркнул глава ЧВК «Вагнер».
О решении «проехаться по городам»
— Возникло желание проехаться поговорить, услышать мнения и принять решение, как подавать информацию, чтобы общество не расхолаживалось. Бахмут взяли — есть три дня свободных. Эти три дня я не могу ничем не заниматься. Вчера только начал — я был в Екатеринбурге, во Владивостоке, заехал к вам, сейчас еще несколько городов посещу и дальше землянки рыть. Как будет следующая пауза, с удовольствием проедусь еще раз и, если нужно, проведу политинформацию.
Фото с Пригожиным
Телемост с Луганском плюс долгий разговор с главой «Вагнера» заняли почти 3 часа. В итоге к обсуждению подключились не только журналисты, но и сотрудники «Силового единства Сибири», в помещениях которого разместилось региональное отделение ЧВК. Когда вопросов больше не осталось, к Пригожину выстроилась большая очередь из желающих сфотографироваться.
Он никому не отказал. В фойе бывшего ночного клуба тем временем участников пресс-конференции ждал скромно накрытый стол: бутерброды, канапе, фрукты. Без излишеств, будто по-фронтовому.
Ранее Евгений Пригожин также неожиданно дал пресс-конференцию в Екатеринбурге: он объяснил, почему мобилизацию нужно объявить прямо сейчас и когда закончится СВО.