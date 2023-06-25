«Абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации»: Лукашенко заявил о переговорах с Пригожиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о переговорах с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об остановке мятежа в России. Как сообщает в телеграм-канале пресс-служба президента республики, переговоры шли весь день, в результате Пригожин принял предложение об остановке бунта. Публикуем заявление пресс-службы полностью:
— Сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.
Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.
Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал мятеж против российской армии. Против него возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В Ростове-на-Дону и других городах властями объявлен план «Крепость». В этом сюжете собрана вся хроника событий. Всю информацию о бунте мы собираем онлайн.