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Мятеж Пригожина

«Абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации»: Лукашенко заявил о переговорах с Пригожиным

Пресс-служба президента Беларуси сообщила, что глава ЧВК принял его предложение

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Александр Лукашенко заявил об успешных переговорах с Пригожиным

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о переговорах с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об остановке мятежа в России. Как сообщает в телеграм-канале пресс-служба президента республики, переговоры шли весь день, в результате Пригожин принял предложение об остановке бунта. Публикуем заявление пресс-службы полностью:

— Сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал мятеж против российской армии. Против него возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В Ростове-на-Дону и других городах властями объявлен план «Крепость». В этом сюжете собрана вся хроника событий. Всю информацию о бунте мы собираем онлайн.

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