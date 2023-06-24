Техника ЧВК «Вагнер» в Липецкой области и режим КТО: всё о попытке вооруженного мятежа в России (онлайн)

— По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет. С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают четко и слаженно, — написал в своем Telegram-канале Игорь Артамонов.

Он настоятельно рекомендовал жителям не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.

— Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие, — добавил Артамонов.