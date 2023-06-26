freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 84.08
eur 91.49
Тема дняКак новосибирцы отреагировали на разгром на Ленина
Все новости
Все новости

Центр ЧВК «Вагнер» возобновляет работу в Новосибирске

У подвального помещения, где идет набор на службу, вновь повесили плакаты

8 055

В центре сообщили, что сейчас идет перестройка в работе

Поделиться

В Новосибирске возобновляет работу центр ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту НГС рассказал сотрудник в центре на Челюскинцев.

— С четверга начнем работу. К этому времени найдут приемлемое решение, ждем указаний, — сообщил НГС президент региональной общественной организации Ветеранов силовых структур «Силовое единство Сибири» Валерий Федоров.

Корреспондент НГС побывал в офисе центра в Железнодорожном районе. У подвального помещения, где идет набор на службу, вновь повесили плакаты с ЧВК «Вагнер».

Плакаты появились спустя <nobr class="_">2 дня</nobr>

Плакаты появились спустя 2 дня

Поделиться

Так выглядел вход в центр ЧВК «Вагнер» <nobr class="_">24 июня</nobr>

Так выглядел вход в центр ЧВК «Вагнер» 24 июня

Поделиться

24 июня центры ЧВК «Вагнер» в нескольких российских городах приостановили работу в связи с началом военного мятежа главой ЧВК Евгением Пригожиным и объявлением им похода на Москву.

В ФСБ назвали заявления Пригожина «информационной провокацией» и возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу».

Силы ЧВК «Вагнер» в субботу заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Вечером 24 июня стало известно, что конфликт разрешился при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По теме

ЧВК ВагнерНовосибирскЕвгений Пригожин
  • ЛАЙК6
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter