Центр ЧВК «Вагнер» возобновляет работу в Новосибирске

В Новосибирске возобновляет работу центр ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту НГС рассказал сотрудник в центре на Челюскинцев.
— С четверга начнем работу. К этому времени найдут приемлемое решение, ждем указаний, — сообщил НГС президент региональной общественной организации Ветеранов силовых структур «Силовое единство Сибири» Валерий Федоров.
Корреспондент НГС побывал в офисе центра в Железнодорожном районе. У подвального помещения, где идет набор на службу, вновь повесили плакаты с ЧВК «Вагнер».
Напомним, плакаты сняли в обеденное время 24 июня.
24 июня центры ЧВК «Вагнер» в нескольких российских городах приостановили работу в связи с началом военного мятежа главой ЧВК Евгением Пригожиным и объявлением им похода на Москву.
В ФСБ назвали заявления Пригожина «информационной провокацией» и возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу».
Силы ЧВК «Вагнер» в субботу заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Вечером 24 июня стало известно, что конфликт разрешился при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.