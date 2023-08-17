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Ушел в тайгу и заблудился: в Кузбассе нашли тело пропавшего 15-летнего подростка — делом заинтересовался СК

Причина гибели пока не установлена

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Двое других заблудившихся детей спасены

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Сотрудники следственного управления СКР по Кузбассу разбираются в причинах смерти 15-летнего мальчика, который накануне днем ушел в тайгу вместе с друзьями и заблудился в лесу. Сегодня его тело было найдено во время поисковых работ, сообщили NGS42 в четверг, 17 августа, в пресс-службе ведомства.

— По предварительной информации, 13-летние мальчики найдены живыми, в настоящее время они доставляются из леса в населенный пункт, а 15-летний подросток обнаружен погибшим, — сообщили в ведомстве.

Также уточняется, что сообщение о пропаже детей поступило в правоохранительные органы около 6 утра, хотя ранее говорилось, что родители подростков своими силами искали пропавших до 4 утра, в том числе с помощью квадроцикла.

В местных соцсетях пишут, что погибший ушел на некую гору один, после чего двое других подростков нашли его мертвым. Это расходится с данными полиции, которая сообщала, что третий участник похода за шишками остался на заимке.

Сегодня вечером источник NGS42 в правоохранительных органах сообщил, что одного из трех пропавших подростков нашли мертвым, двое других живы. Почему дети разделились — не уточнялось.

В поисковой операции, как ранее сообщал NGS42.RU, задействованы несколько десятков человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, МЧС и волонтеры.

11 августа в Новосибирской области объявили о завершении поисков пропавшего зимой 33-летнего мужчины. По информации волонтеров, его нашли мертвым. За несколько дней до этого стало известно, что в Новосибирской области нашли тело 85-летнего мужчины. Сибиряк уехал из дома на автомобиле 4 августа и не вернулся.

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