Ушел в тайгу и заблудился: в Кузбассе нашли тело пропавшего 15-летнего подростка — делом заинтересовался СК

Сотрудники следственного управления СКР по Кузбассу разбираются в причинах смерти
— По предварительной информации,
Также уточняется, что сообщение о пропаже детей поступило в правоохранительные органы около
В местных соцсетях пишут, что погибший ушел на некую гору один, после чего двое других подростков нашли его мертвым. Это расходится с данными полиции, которая сообщала, что третий участник похода за шишками остался на заимке.
Сегодня вечером источник NGS42 в правоохранительных органах сообщил, что одного из трех пропавших подростков нашли мертвым, двое других живы. Почему дети разделились — не уточнялось.
В поисковой операции, как ранее сообщал NGS42.RU, задействованы несколько десятков человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, МЧС и волонтеры.
11 августа в Новосибирской области объявили о завершении поисков пропавшего зимой 33-летнего мужчины. По информации волонтеров, его нашли мертвым. За несколько дней до этого стало известно, что в Новосибирской области нашли тело 85-летнего мужчины. Сибиряк уехал из дома на автомобиле 4 августа и не вернулся.