Ушел в тайгу и заблудился: в Кузбассе нашли тело пропавшего 15-летнего подростка — делом заинтересовался СК

Также уточняется, что сообщение о пропаже детей поступило в правоохранительные органы около 6 утра , хотя ранее говорилось, что родители подростков своими силами искали пропавших до 4 утра , в том числе с помощью квадроцикла.

В местных соцсетях пишут, что погибший ушел на некую гору один, после чего двое других подростков нашли его мертвым. Это расходится с данными полиции, которая сообщала, что третий участник похода за шишками остался на заимке.