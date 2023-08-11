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СрочноПропавшего мужчину из Новосибирска нашли мертвым
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Пропавшего мужчину из Новосибирска нашли мертвым — его искали полгода

Об этом сообщили специалисты поискового отряда

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О поиске мужчины стало известно зимой этого года

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11 августа стало известно о завершении поисков пропавшего 33-летнего Евгения Стамбровского из Новосибирска. Как сообщили в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск» во «ВКонтакте», мужчина найден мертвым.

— Найден, погиб. Выражаем свои соболезнования родным и близким, — указано в сообщении.

О поиске длинноволосого мужчины стало известно зимой этого года. Сибиряк пропал 8 февраля, он ушел из дома и не вернулся.

В сообщении не указано, где было найдено тело молодого человека. НГС обратился к руководителю поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» и пресс-службе СУ СК РФ и ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации в ведомствах не подтвердили информацию о погибшем мужчине.

В начале августа в Новосибирской области нашли тело пропавшего 85-летнего мужчины. Он уехал из дома на автомобиле и не вернулся.

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