Пропавшего мужчину из Новосибирска нашли мертвым — его искали полгода

11 августа стало известно о завершении поисков пропавшего 33-летнего Евгения Стамбровского из Новосибирска. Как сообщили в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск» во «ВКонтакте», мужчина найден мертвым.
— Найден, погиб. Выражаем свои соболезнования родным и близким, — указано в сообщении.
О поиске длинноволосого мужчины стало известно зимой этого года. Сибиряк пропал 8 февраля, он ушел из дома и не вернулся.
В сообщении не указано, где было найдено тело молодого человека. НГС обратился к руководителю поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» и пресс-службе СУ СК РФ и ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации в ведомствах не подтвердили информацию о погибшем мужчине.
В начале августа в Новосибирской области нашли тело пропавшего 85-летнего мужчины. Он уехал из дома на автомобиле и не вернулся.