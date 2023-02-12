33-летний мужчина пропал в Новосибирске — он нуждается в медицинской помощи

В Новосибирске ищут
Как сообщила НГС руководитель поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Максимова, молодой человек живет с матерью и дедом. Раньше он мог не прийти ночевать домой максимум сутки.
— Сейчас до сих пор не выходит на связь. Есть свидетели, которые видели, как он покупал сигареты в ларьке рядом со своим домом, далее след теряется, — сообщила НГС Мария Максимова. — Пока это всё, что нам известно.
На сайте поискового отряда указано, что сибиряк ушел из дома по 1-му Экскаваторному переулку, 36 в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Рост Евгения 180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы темные, длинные. Мужчина носит усы. Сибиряк был одет в синюю куртку.
В конце января в Новосибирске пропал