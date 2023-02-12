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Тема дня33-летний мужчина пропал в Новосибирске
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33-летний мужчина пропал в Новосибирске — он нуждается в медицинской помощи

Местонахождение Евгения Стамбровского неизвестно с 8 февраля

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Мужчина не выходит на связь

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В Новосибирске ищут 33-летнего Евгения Стамбровского. Мужчина пропал 8 февраля этого года, его местонахождение неизвестно.

Как сообщила НГС руководитель поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Максимова, молодой человек живет с матерью и дедом. Раньше он мог не прийти ночевать домой максимум сутки.

— Сейчас до сих пор не выходит на связь. Есть свидетели, которые видели, как он покупал сигареты в ларьке рядом со своим домом, далее след теряется, — сообщила НГС Мария Максимова. — Пока это всё, что нам известно.

На сайте поискового отряда указано, что сибиряк ушел из дома по 1-му Экскаваторному переулку, 36 в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Рост Евгения 180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы темные, длинные. Мужчина носит усы. Сибиряк был одет в синюю куртку.

В конце января в Новосибирске пропал 17-летний подросток. Его ищут волонтеры.

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