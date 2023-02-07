17-летний подросток пропал в Новосибирске: его ищут с 31 января

Руслана Епанчинцева 2005 года рождения ищут новосибирские волонтеры. Соответствующую информацию опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Парень пропал в Октябрьском районе Новосибирска, его местонахождение неизвестно с 31 января. Епанчинцев был одет в черную куртку, голубые джинсы, синие кроссовки, черную шапку. Руслан 167 см ростом, нормального телосложения, его волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.
Если вы видели Руслана или располагаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить координатору «ЛизаАлерт» по телефону
Ранее НГС сообщил, что сибирячка с лыжными палками пропала под Новосибирском. О ней ничего не известно уже несколько дней.