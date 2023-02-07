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17-летний подросток пропал в Новосибирске: его ищут с 31 января

Руслан Епанчинцев пропал в Октябрьском районе Новосибирска

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О местонахождении парня не известно ничего уже неделю

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Руслана Епанчинцева 2005 года рождения ищут новосибирские волонтеры. Соответствующую информацию опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Парень пропал в Октябрьском районе Новосибирска, его местонахождение неизвестно с 31 января. Епанчинцев был одет в черную куртку, голубые джинсы, синие кроссовки, черную шапку. Руслан 167 см ростом, нормального телосложения, его волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

Если вы видели Руслана или располагаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить координатору «ЛизаАлерт» по телефону 8 963 648–62–47 (Анна).

Ранее НГС сообщил, что сибирячка с лыжными палками пропала под Новосибирском. О ней ничего не известно уже несколько дней.

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