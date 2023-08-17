«Как будто бросили огромную бомбу». Как на месте взрывов в Махачкале пытаются найти живых

По официальным данным на 17 августа, в результате взрыва пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек. 17 августа спецборт МЧС доставил 16 пострадавших, в том числе троих детей из Махачкалы, в московские больницы. Для пострадавших при взрывах собрали 50 миллионов рублей.

«Как будто бросили бомбу»