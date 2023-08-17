«Пытались реанимировать, но безрезультатно»: автомобилист врезался в столб на перекрестке у НГУ

В Академгородке на перекрестке возле Новосибирского государственного университета водитель влетел в столб.
— У водителя случился приступ, и он врезался в столб возле НГУ. Пытались реанимировать, но безрезультатно, — говорится в сообщении в телеграм-канале «АвтоБердск».
Факт аварии подтвердили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. Там сообщили, что, по предварительным данным, мужчина погиб из-за проблем со здоровьем.
Недавно в Республике Алтай 23-летний новосибирец не справился с управлением и тоже врезался в столб. В аварии погибла пассажирка.