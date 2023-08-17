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«Пытались реанимировать, но безрезультатно»: автомобилист врезался в столб на перекрестке у НГУ

По предварительным данным, мужчине стало плохо, после чего он попал в аварию

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Авария произошла сегодня, 17 августа

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В Академгородке на перекрестке возле Новосибирского государственного университета водитель влетел в столб.

— У водителя случился приступ, и он врезался в столб возле НГУ. Пытались реанимировать, но безрезультатно, — говорится в сообщении в телеграм-канале «АвтоБердск».

Факт аварии подтвердили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. Там сообщили, что, по предварительным данным, мужчина погиб из-за проблем со здоровьем.

Недавно в Республике Алтай 23-летний новосибирец не справился с управлением и тоже врезался в столб. В аварии погибла пассажирка.

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