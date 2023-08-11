Суд отказал в жалобе владелице «Форда», которая сбила с ног пожилую женщину

Центральный районный суд отказал в жалобе владелице «Форда» Оксане Снег, которая оспаривала решение мирового суда, оштрафовавшего ее на 5000 рублей по административной статье 6.1.1 (побои).
Напомним, в Новосибирске случился конфликт между двумя женщинами у дома на Мичурина, 23. Водитель «Форда» Оксана Снег припарковалась в пешеходной зоне, а 81-летняя Валентина Канышкова сделала ей замечание. После короткой словесной перепалки пенсионерка упала на землю. Она утверждала, что Снег ее толкнула. Это было подтверждено и выводом мирового суда.
— Постановление мирового судьи по делу об административном правонарушении от 23 июня 2023 года в отношении Снег О. Д. оставить без изменений, жалобу Снег О. Д. без удовлетворения. Решение может быть обжаловано непосредственно в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, — сообщается в решении Центрального районного суда от 10 августа.
Копию судебного решения предоставила НГС пострадавшая сторона.
Оксана Снег сообщила журналисту, что будет обжаловать это решение суда.
О происшествии NGS.RU сообщил 14 июня. 81-летняя Валентина Канышкова месяц пыталась добиться возбуждения дела по своему заявлению. 28 июня NGS.RU писал, что суд вынес решение о штрафе на 5000 рублей по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) в отношении Оксаны Снег. Тогда женщина изложила журналисту свою точку зрения на происходящее, пояснив, что не согласна с решением суда и собирается его обжаловать. 5 июля Оксана Снег уточнила в разговоре с корреспондентом NGS.RU, что апелляцию она уже подала. А 6 июля НГС показал видео произошедшего конфликта.