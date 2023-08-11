Суд отказал в жалобе владелице «Форда», которая сбила с ног пожилую женщину

О происшествии NGS.RU сообщил 14 июня. 81-летняя Валентина Канышкова месяц пыталась добиться возбуждения дела по своему заявлению. 28 июня NGS.RU писал, что суд вынес решение о штрафе на 5000 рублей по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) в отношении Оксаны Снег. Тогда женщина изложила журналисту свою точку зрения на происходящее, пояснив, что не согласна с решением суда и собирается его обжаловать. 5 июля Оксана Снег уточнила в разговоре с корреспондентом NGS.RU, что апелляцию она уже подала. А 6 июля НГС показал видео произошедшего конфликта.

