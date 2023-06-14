«Я не удержалась и полетела». Владелица «Форда» сбила с ног пожилую женщину после замечания о неправильной парковке

Замечание разозлило девушку, вышедшую из «Форда».

— Она ко мне прям подлетела, что-то пробормотала и ударом толкнула меня. Я не удержалась и полетела. Правая сторона вся синяя от удара об асфальт. Мужчина проходил, поднял меня. Я была в шоке. Я никак не оскорбляла ее, просто сказала, что здесь пешеходная территория и нельзя ставить машины... Но все тут всё равно паркуются. Мы (жильцы. — Прим. ред.) два года назад еще в мэрию [о нарушениях], мэрия переправляла письма в ГАИ... Но никто ничего так и не принял, — рассказала журналисту пострадавшая Валентина Канышкова.

