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«Я не удержалась и полетела». Владелица «Форда» сбила с ног пожилую женщину после замечания о неправильной парковке

Пострадавшая хочет, чтобы после нападения полиция возбудила уголовное дело

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Пенсионерка получила сильные ушибы после падения

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Жительница Новосибирска — 81-летняя Валентина Васильевна Канышкова — месяц пытается добиться возбуждения уголовного дела. Сибирячка заявила, что ее сбила с ног владелица синего автомобиля Ford Fiesta. Девушка-водитель напала на пенсионерку после того, как та сделала ей замечание.

Происшествие случилось в мае возле дома по Мичурина, 23, известного как дом с магазином «1000 мелочей».

— Это было примерно в 12 часов дня. Я шла по улице Мичурина со стороны Гоголя и увидела, что навстречу едет машина. Я приостановилась, чтобы не попасть под колеса, а машина припарковалась и оттуда вышла девушка. Я ей говорю: «Девушка, здесь пешеходная территория, ездить нельзя. И там дорожный знак («Пешеходная зона». — Прим. ред.) стоит со стороны Крылова», — описала ситуацию Валентина Васильевна.

Замечание разозлило девушку, вышедшую из «Форда».

— Она ко мне прям подлетела, что-то пробормотала и ударом толкнула меня. Я не удержалась и полетела. Правая сторона вся синяя от удара об асфальт. Мужчина проходил, поднял меня. Я была в шоке. Я никак не оскорбляла ее, просто сказала, что здесь пешеходная территория и нельзя ставить машины... Но все тут всё равно паркуются. Мы (жильцы. — Прим. ред.) два года назад еще в мэрию [о нарушениях], мэрия переправляла письма в ГАИ... Но никто ничего так и не принял, — рассказала журналисту пострадавшая Валентина Канышкова.

Проведенная сразу же медицинская экспертиза диагностировала у пожилой женщины сильные ушибы правой стороны тела: бедра, ягодицы, плеча (копии документов есть в распоряжении редакции). Валентина Васильевна написала заявление в полицию.

— У нее бок весь был синий... В полиции заявление приняли, выдали талон уведомления, а дело передали участковому. Тот сказал, что видео с камер наблюдения еще не осматривали, — уточнила дочь пожилой женщины.

Пострадавшая женщина записала номер автомобиля. Разыскать контакты владелицы машины корреспонденту НГС не удалось.

Редакция отправила запрос в полицию с просьбой уточнить, на какой стадии идет разбирательство по заявлению пенсионерки.

В 2017 году НГС рассказал, как власти Новосибирска поставили дорожный знак «Остановка запрещена» возле магазина «Бахетле», чтобы водители не парковались на пешеходной дорожке.

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