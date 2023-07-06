Появилось видео с парковки, где владелица «Форда» сбила с ног женщину — кадры с падением

В Новосибирске случился конфликт между двумя женщинами у дома на Мичурина, 23. Водитель «Форда» Оксана Снег припарковалась на пешеходной зоне, а 81-летняя Валентина Канышкова сделала ей замечания. После короткого словесного конфликта пенсионерка упала на землю. Она утверждала, что Оксана ее толкнула.
Конфликт попал на одну из камер видеонаблюдения, расположенных на ближайшем здании. Посмотрите, что произошло в тот день.
На кадрах видно, как на территории возле дома на Мичурина, 23, которая считается пешеходной зоной, но где постоянно стоят автомобили, паркуется синий «Форд». Машиной управляла сибирячка Оксана Снег. Мимо проходит пожилая женщина в красном с тележкой. Это — 81-летняя Валентина Канышкова. Завидев выходящую из автомобиля Оксану Снег Канышкова возвращается и что-то говорит ей. Буквально через несколько секунд водитель двигается в сторону Валентины Канышковой, пожилая женщина падает на асфальт. После этого Оксана Снег и случайный прохожий поднимают женщину. На этом конфликт заканчивается: все расходятся.
Об этом происшествии НГС сообщил 14 июня. 81-летняя Валентина Канышкова месяц пыталась добиться возбуждения дела по своему заявлению. 28 июля НГС писал, суд вынес решение о штрафе на 5000 рублей по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) в отношении Оксаны Снег. Тогда женщина озвучила журналисту свою точку зрения на происходящее, пояснив, что не согласна с решением суда и собирается его обжаловать. 5 июля Оксана Снег уточнила корреспонденту НГС, что апелляцию она уже подала.