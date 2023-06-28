«Я отбила ее руку»: сибирячку оштрафовали за сбитую с ног женщину — пострадавшая упала во время конфликта на парковке

— Я ей сказала: «Вы посмотрите, сколько здесь машин, здесь парковка». Поэтому я встала и припарковалась. <…> Первый раз она в плечо меня пихнула, скажем так, и второй раз замахнулась пихнуть. Я автоматически ее руку отбросила, и она (Валентина Канышкова. — Прим. ред.) начала заваливаться. <…> То есть я не толкала, я отбила ее руку. <…> Она падала медленно. Я ее сразу же подняла: я и мужчина. По факту я поднимала, — высказала свое видение конфликта Оксана.

