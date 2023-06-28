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«Я отбила ее руку»: сибирячку оштрафовали за сбитую с ног женщину — пострадавшая упала во время конфликта на парковке

Владелицу автомобиля «Форд» признали виновной в побоях

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Конфликт между пожилой и молодой женщинами произошел на тротуаре возле дома, известного как «Магазин 1000 мелочей»

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В Новосибирске мировой суд Центрального судебного района оштрафовал владелицу автомобиля «Форд» Оксану Снег, толкнувшую 81-летнюю Валентину Канышкову за замечание о проезде по тротуару возле дома на Мичурина, 23.

— Виновность Снег О. Д. также подтверждается просмотренной в судебном заседании видеозаписи с камеры видеонаблюдения, расположенной на здании <…>, на которой видно, как к припарковавшейся на автомобиле Снег О. Д. подходит Канышкова В. В., после непродолжительного диалога Снег О. Д. с силой толкает Канышкову В. В., отчего та падает на асфальт, — сообщается в постановлении по делу об административном правонарушении. Копия постановления суда в распоряжении НГС имеется.

Суд признал сорокалетнюю Оксану Снег виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) и наказал минимальным штрафом, предусмотренным этой статьей, в размере 5000 рублей.

Снег пояснила корреспонденту НГС, что не согласна с решением суда и обязательно будет подавать апелляцию. По словам Оксаны, она подъехала и поставила машину, а пожилая женщина подбежала к ней и стала возмущаться из-за проезда по пешеходной зоне.

— Я ей сказала: «Вы посмотрите, сколько здесь машин, здесь парковка». Поэтому я встала и припарковалась. <…> Первый раз она в плечо меня пихнула, скажем так, и второй раз замахнулась пихнуть. Я автоматически ее руку отбросила, и она (Валентина Канышкова. — Прим. ред.) начала заваливаться. <…> То есть я не толкала, я отбила ее руку. <…> Она падала медленно. Я ее сразу же подняла: я и мужчина. По факту я поднимала, — высказала свое видение конфликта Оксана.

14 июня НГС рассказал, как 81-летняя жительница Новосибирска Валентина Канышкова месяц пытается добиться возбуждения дела по своему заявлению. Сибирячка заявила, что ее сбила с ног владелица синего автомобиля Ford Fiesta после того, как та сделала ей замечание.

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