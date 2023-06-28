«Я отбила ее руку»: сибирячку оштрафовали за сбитую с ног женщину — пострадавшая упала во время конфликта на парковке

В Новосибирске мировой суд Центрального судебного района оштрафовал владелицу автомобиля «Форд» Оксану Снег, толкнувшую
— Виновность Снег О. Д. также подтверждается просмотренной в судебном заседании видеозаписи с камеры видеонаблюдения, расположенной на здании <…>, на которой видно, как к припарковавшейся на автомобиле Снег
Суд признал сорокалетнюю Оксану Снег виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) и наказал минимальным штрафом, предусмотренным этой статьей, в размере 5000 рублей.
Снег пояснила корреспонденту НГС, что не согласна с решением суда и обязательно будет подавать апелляцию. По словам Оксаны, она подъехала и поставила машину, а пожилая женщина подбежала к ней и стала возмущаться из-за проезда по пешеходной зоне.
— Я ей сказала: «Вы посмотрите, сколько здесь машин, здесь парковка». Поэтому я встала и припарковалась. <…> Первый раз она в плечо меня пихнула, скажем так, и второй раз замахнулась пихнуть. Я автоматически ее руку отбросила, и она (Валентина Канышкова. — Прим. ред.) начала заваливаться. <…> То есть я не толкала, я отбила ее руку. <…> Она падала медленно. Я ее сразу же подняла: я и мужчина. По факту я поднимала, — высказала свое видение конфликта Оксана.
14 июня НГС рассказал, как 81-летняя жительница Новосибирска Валентина Канышкова месяц пытается добиться возбуждения дела по своему заявлению. Сибирячка заявила, что ее сбила с ног владелица синего автомобиля Ford Fiesta после того, как та сделала ей замечание.