«Против него есть дело»: избитый на спортплощадке парень мог домогаться к 13-летним девочкам

Избитый на спортплощадке в Новоссибирске парень могу издеваться над 13-летними девочками. В редакцию НГС обратились несколько человек, которые объяснили из-за чего толпа могла поймать парня. Кроме того, по данным источника НГС, он является фигурантом уголовного дела о половой неприкосновенности несовершеннолетней.
5 августа в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» появилось видео, на котором видно, как один из подростков в черной майке пинает по лицу неизвестного юношу. Он сидит, зажавшись, на корточках. Вокруг собралась толпа подростков.
— Этот инцидент произошел 3 августа, молодой человек, которого пнули — ему 18 лет. Скоро будет 19, — сообщила в редакцию НГС девушка, которая заявила, что знает причину избиения парня.
Она добавила, что он мог домогаться до 13-летних девочек в одной из школ Новосибирска. Так же она назвала его одним из возможных организаторов издевательств над одной из них.
— У нашей подруги проблемы с дыханием, что-то по типу астмы. Её ударили в солнечное сплетение, по ушам и по вискам. После того забрали специальный ингалятор, не отдавали ей. Потом она упала на колени и начала задыхаться и плеваться кровью. Ей все-таки отдали ингалятор и убежали, — объяснила девушка.
Еще одна читательница НГС рассказала ту же самую историю.
— Ему есть 18 лет. Против него есть дело, связанное с половой неприкосновенностью несовершеннолетней, — сообщил другой источник НГС.
Более подробную информацию редакция НГС не может публиковать, так как речь идет о возможных преступлениях против малолетних. Мы передали все данные в Следственный комитет.
Следователи уже возбудили уголовное дело после публикаций в СМИ информации об избиении подростка на игровой площадке.