«Против него есть дело»: избитый на спортплощадке парень мог домогаться к 13-летним девочкам

— Этот инцидент произошел 3 августа, молодой человек, которого пнули — ему 18 лет. Скоро будет 19, — сообщила в редакцию НГС девушка, которая заявила, что знает причину избиения парня.

Она добавила, что он мог домогаться до 13-летних девочек в одной из школ Новосибирска. Так же она назвала его одним из возможных организаторов издевательств над одной из них.