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Пнул в лицо: на видео попало избиение подростка на игровой площадке

В телеграм-каналах утверждают, что кадры были сняты в Новосибирске

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Вокруг зажавшегося мальчика и того, кто бил, собралась толпа подростков

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На видео попало избиение подростка на игровой площадке. В телеграм-каналах утверждают, что драка произошла в Новосибирске.

Кадры с ударом опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», на них видно, как один из подростков в черной майке пинает по лицу юношу, который сидит зажавшись на корточках. Вокруг собралась толпа подростков. Ролик распространяют в телеграм-каналах с сообщением, что данный инцидент произошел в Новосибирске, конкретного указания адреса нет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирску.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области 17-летнего подростка обвиняют в убийстве ровесницы. Журналист побывал в Искитиме и пообщался с местными жителями о трагедии.

Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация по факту противоправных деяний, совершенных в отношении подростка, опубликованная в социальной сети, зарегистрирована в органах внутренних дел в установленном порядке. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего и лица на видеозаписи устанавливаются полицейскими.

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