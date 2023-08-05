Пнул в лицо: на видео попало избиение подростка на игровой площадке

Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация по факту противоправных деяний, совершенных в отношении подростка, опубликованная в социальной сети, зарегистрирована в органах внутренних дел в установленном порядке. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего и лица на видеозаписи устанавливаются полицейскими.

