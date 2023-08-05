Пнул в лицо: на видео попало избиение подростка на игровой площадке

На видео попало избиение подростка на игровой площадке. В телеграм-каналах утверждают, что драка произошла в Новосибирске.
Кадры с ударом опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», на них видно, как один из подростков в черной майке пинает по лицу юношу, который сидит зажавшись на корточках. Вокруг собралась толпа подростков. Ролик распространяют в телеграм-каналах с сообщением, что данный инцидент произошел в Новосибирске, конкретного указания адреса нет.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирску.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области