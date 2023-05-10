Ревновал к родителям, выглядел нездоровым: подробности убийства 17-летней сибирячки — что известно о многодетной семье баптистов

Зарубил колуном

Орудием убийства стал колун — разновидность топора, предназначенного для колки дров. По информации СК РФ по НСО, молодой человек несколько раз ударил девушку по голове. Она скончалась на месте. Следователи осмотрели место происшествия, забрали орудие и допросили свидетелей. Сейчас уже назначены судебно-медицинские экспертизы.



Известно, что молодого человека задержали, но пока ему не избрали меру пресечения.



— В суде нет документов на арест. Мотивом стала ревность, — сообщил НГС собственный источник.

