Органы опеки дали оценку семье из Искитима, в которой убили 17-летнюю девушку

Представители органов опеки дали оценку семьи из Искитима, в которой 9 мая убили 17-летнюю девушку.

— Комментариев по семье не даем. Обращайтесь в пресс-службу администрации Искитима. Сейчас ведутся следственные действия. Никаких сигналов по семье не было, обычная семья, — пояснила НГС ведущий специалист отдела опеки Искитима Оксана Воловецкая.

