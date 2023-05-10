Органы опеки дали оценку семье из Искитима, в которой убили 17-летнюю девушку

Представители органов опеки дали оценку семьи из Искитима, в которой
— Комментариев по семье не даем. Обращайтесь в пресс-службу администрации Искитима. Сейчас ведутся следственные действия. Никаких сигналов по семье не было, обычная семья, — пояснила НГС ведущий специалист отдела опеки Искитима Оксана Воловецкая.
В администрации в свою очередь в разговоре с корреспондентом НГС заявили, что инцидент сможет прокомментировать только комиссия по делам несовершеннолетних. На момент подготовки материала, комиссия уже не работала.
Ранее знакомая семьи сообщила редакции, что в убийстве подозревают брата девушки. По словам собеседницы НГС, в семье воспитывали родных и приемных детей. Несколько лет назад мать погибшей девушки умерла, и отец заново женился. В общей сложности в семье было 35 детей.
Всё, что известно по ситуации, НГС собирает в отдельном сюжете.