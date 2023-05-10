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Убийство девушки в Искитиме

«Безусловно, мера пресечения будет СИЗО»: что еще грозит 17-летнему подростку за убийство сестры в Искитиме

Юрист считает, что суд должен будет учесть возраст обвиняемого

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Следователям предстоит выяснить все обстоятельства преступления

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Парню, который зарубил колуном свою сестру в Искитиме, грозит до 15 лет лишения свободы. Наказание может быть и строже — если удастся доказать особую жестокость. Юрист объяснил, на что будет обращать внимание суд и как 17-летний возраст обвиняемого может повлиять на приговор.

Что произошло

Трагедия произошла в Искитиме 9 мая. По версии следствия, 17-летний подросток взял колун и начал им бить по голове 17-летней девушки.

Как сообщил источник НГС, они приходятся друг другу братом и сестрой.

В итоге девушка скончалась на месте, а молодого человека задержали следователи. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Что грозит обвиняемому

Статья 105 УК РФ «Убийство» имеет две части. По первой наказание предусматривается от 6 до 15 лет лишения свободы. По части второй — от 8 до 20 лет лишения свободы. Сейчас следователи квалифицировали действия подростка по первой части, но она может и поменяться.

— Важны были причины и мотивы, от которых зависит квалификация его действий. На нее может повлиять, например, жестокость совершенного преступления. Совершение преступления с особой жестокостью — этот фактор устанавливают после судебно-медицинской экспертизы, чтобы понять, когда наступила смерть девушки. Если она погибла от первого удара, то не будет особой жестокости. Если она какое-то время жила после него и испытывала страдания, то возможна и особая жестокость. Важны еще и показания свидетелей, — объяснил юрист Сергей Егоров. — Насколько личная неприязнь, нужно смотреть, возможна же и квалификация по хулиганским побуждениям.

Юрист уверен, что опасного подростка должны отправить на время расследования в СИЗО.

— Безусловно, мера пресечения будет СИЗО, чтобы не мог оказать давление на свидетелей, представителя потерпевшей и как-то улику скрыть. Он может быть опасен для окружающих, — отметил Сергей Егоров.

На что будет обращать внимание суд

Главным смягчающим обстоятельством в этом случае может быть несовершеннолетний возраст обвиняемого.

— Ему должны дать наказание чуть ниже, чем предусмотрено санкцией статьи, — объяснил Сергей Егоров.

Также будут учитываться и другие обстоятельства совершение преступления: в каком состоянии был обвиняемый, привлекался ли он ранее к ответственности и т. д.

Но не только действия подростка должны заинтересовать следователей.

— В ходе расследования должны быть исследованы причины и условия жизни и воспитания несовершеннолетних. При необходимости должны быть приняты меры к родителям и органам опеки. Если семья попадала в их поле зрения или стояла на контроле, — подчеркнул юрист.

Всё, что известно о страшном инциденте, НГС собирает в этом сюжете.

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