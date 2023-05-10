«Безусловно, мера пресечения будет СИЗО»: что еще грозит 17-летнему подростку за убийство сестры в Искитиме

— Важны были причины и мотивы, от которых зависит квалификация его действий. На нее может повлиять, например, жестокость совершенного преступления. Совершение преступления с особой жестокостью — этот фактор устанавливают после судебно-медицинской экспертизы, чтобы понять, когда наступила смерть девушки. Если она погибла от первого удара, то не будет особой жестокости. Если она какое-то время жила после него и испытывала страдания, то возможна и особая жестокость. Важны еще и показания свидетелей, — объяснил юрист Сергей Егоров. — Насколько личная неприязнь, нужно смотреть, возможна же и квалификация по хулиганским побуждениям.