«Безусловно, мера пресечения будет СИЗО»: что еще грозит 17-летнему подростку за убийство сестры в Искитиме

Парню, который зарубил колуном свою сестру в Искитиме, грозит до
Что произошло
Трагедия произошла в Искитиме 9 мая. По версии следствия,
Как сообщил источник НГС, они приходятся друг другу братом и сестрой.
В итоге девушка скончалась на месте, а молодого человека задержали следователи. Его обвиняют по
Что грозит обвиняемому
Статья 105 УК РФ «Убийство» имеет две части. По первой наказание предусматривается от 6 до
— Важны были причины и мотивы, от которых зависит квалификация его действий. На нее может повлиять, например, жестокость совершенного преступления. Совершение преступления с особой жестокостью — этот фактор устанавливают после судебно-медицинской экспертизы, чтобы понять, когда наступила смерть девушки. Если она погибла от первого удара, то не будет особой жестокости. Если она какое-то время жила после него и испытывала страдания, то возможна и особая жестокость. Важны еще и показания свидетелей, — объяснил юрист Сергей Егоров. — Насколько личная неприязнь, нужно смотреть, возможна же и квалификация по хулиганским побуждениям.
Юрист уверен, что опасного подростка должны отправить на время расследования в СИЗО.
— Безусловно, мера пресечения будет СИЗО, чтобы не мог оказать давление на свидетелей, представителя потерпевшей и как-то улику скрыть. Он может быть опасен для окружающих, — отметил Сергей Егоров.
На что будет обращать внимание суд
Главным смягчающим обстоятельством в этом случае может быть несовершеннолетний возраст обвиняемого.
— Ему должны дать наказание чуть ниже, чем предусмотрено санкцией статьи, — объяснил Сергей Егоров.
Также будут учитываться и другие обстоятельства совершение преступления: в каком состоянии был обвиняемый, привлекался ли он ранее к ответственности
Но не только действия подростка должны заинтересовать следователей.
— В ходе расследования должны быть исследованы причины и условия жизни и воспитания несовершеннолетних. При необходимости должны быть приняты меры к родителям и органам опеки. Если семья попадала в их поле зрения или стояла на контроле, — подчеркнул юрист.
Всё, что известно о страшном инциденте, НГС собирает в этом сюжете.