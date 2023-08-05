Подростка избили на игровой площадке в Новосибирске — следователи возбудили уголовное дело

Всем, кому что-либо известно о личностях и местонахождении подростков по данному факту, просьба позвонить по номеру: 8 (383) 203–57–39, 8–913–798–84–34. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в Новосибирске толпа мужчин избила парня на Затулинке. Инцидент попал на видео.

