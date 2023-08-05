freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 1/10
usd 94.81
eur 103.84
СрочноНа берегу озера Спартак нашли тело мужчины
Все новости
Все новости

Подростка избили на игровой площадке в Новосибирске — следователи возбудили уголовное дело

Сейчас силовики ищут участников конфликта

Инцидент попал на видео

Поделиться

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после публикаций в СМИ информации об избиение подростка на игровой площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

5 августа в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», на них видно, как один из подростков в черной майке пинает по лицу юношу, который сидит, зажавшись на корточках. Вокруг собралась толпа подростков.

— По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — пояснили в СК.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

Как уточнили в ведомстве, сейчас следователи устанавливают личности подростков, которые изображены на видеозаписи. Предполагаемый возраст участников конфликта 14–17 лет.

Всем, кому что-либо известно о личностях и местонахождении подростков по данному факту, просьба позвонить по номеру: 8 (383) 203–57–39, 8–913–798–84–34. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в Новосибирске толпа мужчин избила парня на Затулинке. Инцидент попал на видео.

Избили подросткаСледственный комитетНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter