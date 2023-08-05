Подростка избили на игровой площадке в Новосибирске — следователи возбудили уголовное дело

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после публикаций в СМИ информации об избиение подростка на игровой площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
5 августа в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», на них видно, как один из подростков в черной майке пинает по лицу юношу, который сидит, зажавшись на корточках. Вокруг собралась толпа подростков.
— По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — пояснили в СК.
Как уточнили в ведомстве, сейчас следователи устанавливают личности подростков, которые изображены на видеозаписи. Предполагаемый возраст участников конфликта 14–17 лет.
Всем, кому что-либо известно о личностях и местонахождении подростков по данному факту, просьба позвонить по номеру: 8 (383) 203–57–39, 8–913–798–84–34. Конфиденциальность гарантируется.
Ранее в Новосибирске толпа мужчин избила парня на Затулинке. Инцидент попал на видео.