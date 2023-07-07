Толпа мужчин избила парня на Затулинке — видео с нападением

Вчера вечером, 6 июля, в Кировском районе Новосибирска произошло групповое избиение. Видео драки выложили в паблике «Типичная Затулинка».
На кадрах видно, что сначала у молодых людей случается стычка, затем один из них пытается убежать, его догоняют и начинают избивать. Парня повалили на землю и пинали ногами. На помощь пострадавшему выбежал мужчина — он разогнал нападавших.
— Информация в полицию поступала. В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
В конце мая в Искитиме Новосибирской области толпа молодых людей избила 19-летнего парня. Близкие жертвы ищут свидетелей драки.