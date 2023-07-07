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Тема дняТолпа избила парня на Затулинке
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Толпа мужчин избила парня на Затулинке — видео с нападением

Полиция начал проверку

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Парня повалили на землю и пинали ногами

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Вчера вечером, 6 июля, в Кировском районе Новосибирска произошло групповое избиение. Видео драки выложили в паблике «Типичная Затулинка».

На кадрах видно, что сначала у молодых людей случается стычка, затем один из них пытается убежать, его догоняют и начинают избивать. Парня повалили на землю и пинали ногами. На помощь пострадавшему выбежал мужчина — он разогнал нападавших.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Типичная Затулинка / Vk.com

— Информация в полицию поступала. В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

В конце мая в Искитиме Новосибирской области толпа молодых людей избила 19-летнего парня. Близкие жертвы ищут свидетелей драки.

Кировский районЗатулинкаГУ МВД по Новосибирской областиУлица Сибиряков-Гвардейцев
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