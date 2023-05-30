«Малолетки толпой запинали»: на 19-летнего сибиряка напали у кальянной — родственники жертвы ищут свидетелей

Под Новосибирском толпа молодых людей избила 19-летнего парня. Он получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Корреспондент НГС выяснил подробности случившегося.
Инцидент произошел в Искитиме возле кальян-бара Wonderland на улице Советской, 220, в ночь с 28 на 29 мая. Близкие жертвы ищут свидетелей драки.
— В кальянной на Советской возле парка избили, а точнее запинали парня толпой одного. Парень попал в больницу, прогнозы не утешительные. Прошу тех, у кого там машины стояли, у кого регистраторы есть на машинах, или кто там просто был, откликнитесь, пожалуйста, — написали родственники избитого в группе «ПОДСЛУШАНО в Искитиме» в социальной сети «ВКонтакте».
Молодой человек, которого избили, рассказал НГС, что случилось ночью у бара.
— Это было часа 2–3 ночи. Мы стояли со знакомым на улице, они были вчетвером, и девушка. Их я не знаю. До этого в этом баре был не часто, так, на выходных…Сыр-бор произошел на ровном месте — они малолетки просто. Толпой запинали, и всё, — кратко пояснил НГС пострадавший Семен (имя изменено по просьбе героя публикации. — Прим. ред.).
Его сестра рассказала о ситуации подробнее. Со слов Светланы (имя также изменено), в ту ночь Семен, как и другие участники конфликта, были выпившие. Все стояли изначально на улице и мило улыбались, общались.
— С теми, кто избивал, девочка была 15 лет, мой брат ей ответил на повышенных тонах. Это не понравилось тем ребятам. На камерах было видно, что они расходятся и уходят в ту зону, где темно, и угол обзора камеры туда не достает. На камерах их четверо стояло, а как били, уже не видно. Парень, с которым был мой брат, говорит, что Семена толпой запинывали. Этому парню тоже прилетело, только тот успел внутрь зайти — его девушка увела в себя приходить, — утверждает женщина.
В результате, со слов родственницы, у молодого человека — трещина возле глаза, сотрясение третьей степени, гематомы и шишки на голове и лице, вся голова в кровоподтеках. Парень находится в больнице уже второй день.
Семья пострадавшего обратилась в полицию. Корреспонденту НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили эту информацию.
— Изначально пришло сообщение из медучреждения о том, что поступил мужчина с телесными повреждениями, предположительно, полученными в результате конфликта в одном из заведений. После поступило заявление в полицию от мужчины. Проводится проверка, — сообщили в ведомстве.
Со слов местных жителей, это не первый инцидент возле бара. Он находится в торговом центре на углу здания.
— Заведение нигде не отмечено. Я рядом работала с ним в магазине и постоянно наблюдала по камерам, что происходит ночью там. Там малолетки собираются, просто дети, и в основном вот так толпой запинывают, если что-то или кто-то не понравился, — рассказала НГС Светлана.
Дозвониться до бара корреспонденту НГС не удалось — номер всё время был занят.
Ранее НГС писал, что в Дзержинском районе Новосибирска 21 мая избили толпой мужчину. Драка началась примерно в 11 вечера.