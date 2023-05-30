«Малолетки толпой запинали»: на 19-летнего сибиряка напали у кальянной — родственники жертвы ищут свидетелей

Молодой человек, которого избили, рассказал НГС, что случилось ночью у бара.

— Это было часа 2–3 ночи. Мы стояли со знакомым на улице, они были вчетвером, и девушка. Их я не знаю. До этого в этом баре был не часто, так, на выходных…Сыр-бор произошел на ровном месте — они малолетки просто. Толпой запинали, и всё, — кратко пояснил НГС пострадавший Семен (имя изменено по просьбе героя публикации. — Прим. ред.).



Его сестра рассказала о ситуации подробнее. Со слов Светланы (имя также изменено), в ту ночь Семен, как и другие участники конфликта, были выпившие. Все стояли изначально на улице и мило улыбались, общались.