freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 5/10
usd 79.94
eur 86.50
Тема дняПрохожего избили на остановке
Все новости
Все новости

Избиение прохожего возле остановки «Гостиница "Северная"» попало на видео — полиция выясняет, кто пострадал

Пострадавшего пинали и били по голове

421

Драка произошла 21 мая

Поделиться

Вечером 21 мая на остановке «Гостиница Северная» в Дзержинском районе несколько мужчин избили прохожего. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

Как рассказал очевидец, драка случилась примерно в 23 часа. Он также прислал видеозапись потасовки: судя по кадрам, мужчину били минимум двое. Пострадавший на протяжении всего видео лежит на земле.

— На данный момент сообщений из медицинского учреждения, а также заявления в отдел полиции №5 Дзержинский ГУ МВД России по Новосибирску по данному факту не поступало, — прокомментировали в пресс-службе новосибирской полиции.

Там добавили, что после обращения НГС информацию о драке зарегистрировали. Сотрудники полиции проводят проверку сотрудниками, устанавливают обстоятельства произошедшего и людей, изображенных на видеозаписи. Всех, кто владеет информацией, просят обратиться в полицию.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

В апреле толпа избила мужчину около Хилокского рынка. Когда видео с избиением начало распространяться в соцсетях, председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчет о ситуации у новосибирских следователей.

По теме

ГУ МВД по Новосибирской областиДзержинский районДракаНападение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter