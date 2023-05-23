Вечером 21 мая на остановке «Гостиница Северная» в Дзержинском районе несколько мужчин избили прохожего. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
Как рассказал очевидец, драка случилась примерно в 23 часа. Он также прислал видеозапись потасовки: судя по кадрам, мужчину били минимум двое. Пострадавший на протяжении всего видео лежит на земле.
— На данный момент сообщений из медицинского учреждения, а также заявления в отдел полиции №5 Дзержинский ГУ МВД России по Новосибирску по данному факту не поступало, — прокомментировали в пресс-службе новосибирской полиции.
Там добавили, что после обращения НГС информацию о драке зарегистрировали. Сотрудники полиции проводят проверку сотрудниками, устанавливают обстоятельства произошедшего и людей, изображенных на видеозаписи. Всех, кто владеет информацией, просят обратиться в полицию.
В апреле толпа избила мужчину около Хилокского рынка. Когда видео с избиением начало распространяться в соцсетях, председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчет о ситуации у новосибирских следователей.