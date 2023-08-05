«Трупная вонь поднимается наверх». Жильцы многоэтажки в Новосибирске третий день страдают от странного запаха из квартиры

В Новосибирске на улице Планетной жители дома почувствовали сильный запах, похожий на трупный. По словам местной жительницы Анны (имя изменено. — Прим. ред.), он доносится из открытого окна этажом ниже. Женщина обратилась в управляющую компанию и полицию. Оказалось, что в квартире ниже сломался холодильник.
Как рассказала НГС Анна, в воскресенье она вернулась домой из другого города, после поездки у женщины обострилась аллергия, поэтому она с трудом различала вкусы и запахи. В среду, 2 августа, когда на улице стояла жара, Анна почувствовала странный запах: он то появлялся, то снова исчезал.
В четверг женщина работала удаленно из дома и начала ощущать трупный запах. Она решила прибраться в квартире, но ничего подозрительного не нашла.
— Выглянула из окна и заметила, что этажом ниже приоткрыто окно и именно из него трупная вонь поднимается наверх волнами. Смотрю, там мухи летают, странные насекомые, — объяснила Анна.
Чтобы удостовериться, что из квартиры поднимается вонь, женщина позвала соседку в гости, она подтвердила, что из квартиры ниже пахнет. Анна вызвала охранника жилого комплекса, он также подтвердил догадки.
— Позвонила в управляющую компанию, сотрудники попытались найти жильца квартиры, но у них не было актуальных номеров владельца. Мы постучали в двери, обошли соседей. Вызвали полицию, прождали около четырех часов, пришел участковый ночью. Он открыл окно, сделал вдох и сказал: «Да, это труп», — вспоминает женщина.
Участковый объяснил Анне, что необходимо найти родственников соседа, в управляющей компании смогли установить владелицу квартиры, но ее номер недоступен. По словам Анны, соседи выше еще не чувствуют запах, а она вынуждена жить с закрытыми окнами, пока в деле разбирается участковый. В дежурной части женщине сообщили, что дело на рассмотрении.
В управляющей компании ответили журналисту, что уточнить информацию о трупном запахе можно будет только в рабочие дни. Журналист также обратилась в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, там сообщили, что сообщение о неприятном запахе в полицию поступало. Участковый установил собственников квартиры, на данный момент сотрудники проводят проверку.
Примерно спустя час после того, как Анна рассказала журналисту о случившемся инциденте, женщине удалось связаться с собственником квартиры. Владелица рассказала, что там никто не живет и, вероятно, сломался холодильник с продуктами.
В феврале жители дома № 64 в центре Новосибирска жаловались на сильный трупный запах в подъезде. В одной из квартир скончался инвалид, его тело вывезли, но вонь продолжала просачиваться сквозь закрытую дверь.