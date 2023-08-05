«Трупная вонь поднимается наверх». Жильцы многоэтажки в Новосибирске третий день страдают от странного запаха из квартиры

В четверг женщина работала удаленно из дома и начала ощущать трупный запах. Она решила прибраться в квартире, но ничего подозрительного не нашла.

— Выглянула из окна и заметила, что этажом ниже приоткрыто окно и именно из него трупная вонь поднимается наверх волнами. Смотрю, там мухи летают, странные насекомые, — объяснила Анна.