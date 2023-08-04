Под Новосибирском на рельсах погиб человек — на месте работает полиция

Под Новосибирском на станции Сокур сегодня, 4 августа, утром погиб человек. Сообщение о происшествии опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». На месте работают сотрудники транспортной полиции.
— Поступило сообщение в районе 8 утра. В настоящее время туда направлена следственно-оперативная группа, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
Транспортная полиция устанавливает все обстоятельства гибели человека.
В мае в Новосибирской области электропоезд сбил 14-летнего мальчика. В результате произошедшего подросток скончался.