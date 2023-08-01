«Долетел до той же башни»: беспилотники вновь атаковали «Москва-Сити»

Ночью 1 августа столицу вновь атаковали беспилотники. Удар пришелся по одной из высоток «Москова-Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО, — сообщил Сергей Собянин. — Один долетел до той же башни в «Сити», что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия.