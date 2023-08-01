freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 91.59
eur 100.94
СрочноТело мужчины нашли на обочине Чуйского тракта
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

«Долетел до той же башни»: беспилотники вновь атаковали «Москва-Сити»

На место стянулись экстренные службы

192
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Поврежден фасад 17 этажа одной из башен

Видео: «Осторожно, Москва»

Ночью 1 августа столицу вновь атаковали беспилотники. Удар пришелся по одной из высоток «Москова-Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО, — сообщил Сергей Собянин. — Один долетел до той же башни в «Сити», что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия.

По предварительной информации, пострадавших нет.

30 мая атаке беспилотников подверглись Москва и Подмосковье, несколько зданий получили незначительные повреждения. Сначала стало известно об инциденте в Новой Москве на улице Атласова, 11 — в многоэтажном жилом доме выбило стекла. Чуть позже появилась информация об ударе по «Москова-Сити». Взрыв произошел в здании «IQ-квартала».

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Минобороны России сообщило, что за атакой на Москву стоит Киев. По данным ведомства, столицу атаковали восемь дронов, их удалось сбить. Следственный комитет завел дело о теракте после атаки беспилотников на Москву (ст. 205 УК).

БеспилотникиМоскваПВОМосква-СитиВысотка
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter