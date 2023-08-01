«Долетел до той же башни»: беспилотники вновь атаковали «Москва-Сити»

Ночью 1 августа столицу вновь атаковали беспилотники. Удар пришелся по одной из высоток «Москова-Сити», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
— Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО, — сообщил Сергей Собянин. — Один долетел до той же башни в «Сити», что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия.
По предварительной информации, пострадавших нет.
30 мая атаке беспилотников подверглись Москва и Подмосковье, несколько зданий получили незначительные повреждения. Сначала стало известно об инциденте в Новой Москве на улице Атласова, 11 — в многоэтажном жилом доме выбило стекла. Чуть позже появилась информация об ударе по «Москова-Сити». Взрыв произошел в здании «IQ-квартала».
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Минобороны России сообщило, что за атакой на Москву стоит Киев. По данным ведомства, столицу атаковали восемь дронов, их удалось сбить. Следственный комитет завел дело о теракте после атаки беспилотников на Москву (ст. 205 УК).