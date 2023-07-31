Рейс Новосибирск — Сургут вернулся в Толмачево — что произошло

31 июля самолет вылетел рейсом Новосибирск — Сургут, а потом вернулся в Толмачево. Это произошло из-за неисправности.
Об инциденте сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры:
— Сегодня около 13 часов местного времени эксплуатируемое авиакомпанией «Сибирь» воздушное судно «Эмбраер 170» в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина.
На борту находились 78 человек, в том числе 13 детей. Для них подготовили резервный самолет. Из-за инцидента никто не пострадал.
Воздушное судно отстранили от полетов. Прокуратура организовала проверку.
НГС направил запрос в S7 Airlines, чтобы узнать подробности инцидента.
За последние два месяца читатели несколько раз рассказывали НГС, как они заранее купили билеты на рейсы авиакомпании S7 из Новосибирска, но попасть на них не смогли. Почему пассажирам не хватает мест в самолетах, рассказала сотрудница авиакомпании.