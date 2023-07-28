Соседи видели мужской силуэт: на Первомайке дотла сгорел припаркованный Mitsubishi

Сообщается, что соседи вышли тушить машину и смогли практически полностью потушить огонь до приезда пожарных. Также на месте работали сотрудники МЧС. Машина получила критические повреждения. Выгорело подкапотное пространство, часть салона.



Свидетели утверждают, что когда машина начала загораться, от нее убегал мужской силуэт. Один из местных жителей утверждает, что якобы свидетели видели 3 парней. Теперь владельцы просят откликнуться возможных очевидцев поджога или владельцев камер видеонаблюдения рядом с 9-м домом.