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Соседи видели мужской силуэт: на Первомайке дотла сгорел припаркованный Mitsubishi

Происшествие случилось глубокой ночью во дворе дома на улице Березовой

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Машина получила серьезные повреждения

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В Первомайском районе Новосибирска во дворе дома № 9 на улице Березовой в ночь с 26 на 27 июля сгорел Mitsubishi Outlander. Об этом сообщили в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

— Известно, что возгорание произошло в районе 03:30. Со слов очевидцев, огонь начал распространяться с левой передней части автомобиля, стали раздаваться хлопки, разбудившие жителей дома, — пояснили в сообществе.

Сообщается, что соседи вышли тушить машину и смогли практически полностью потушить огонь до приезда пожарных. Также на месте работали сотрудники МЧС. Машина получила критические повреждения. Выгорело подкапотное пространство, часть салона.

Свидетели утверждают, что когда машина начала загораться, от нее убегал мужской силуэт. Один из местных жителей утверждает, что якобы свидетели видели 3 парней. Теперь владельцы просят откликнуться возможных очевидцев поджога или владельцев камер видеонаблюдения рядом с 9-м домом.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В машине горел моторный отсек на площади 2 кв. м

Видео: группа «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте»

В ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что пожар был.

— В 03:51 выехали по сообщению. Горел моторный отсек на площади 2 кв. м. Пожар ликвидировали до того, как прибыли наши подразделения. Никто не пострадал, — сообщили в ведомстве.

В ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, информацию уточняют.

Ранее НГС писал о том, как на стоянке в районе Хилокского рынка сгорели сразу 2 машины. Это ВАЗ и фура.

МашинаПожарОгоньНовосибирскМЧСПоджог
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