На стоянке в районе Хилка выгорели фура и ВАЗ — фото того, что от них осталось

В Ленинском районе Новосибирска на стоянке сгорели два автомобиля. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, сначала загорелся большегруз, после пламя перекинулось на ВАЗ. Обе машины сгорели полностью.