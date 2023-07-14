На стоянке в районе Хилка выгорели фура и ВАЗ — фото того, что от них осталось

В Ленинском районе Новосибирска на стоянке сгорели два автомобиля. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, сначала загорелся большегруз, после пламя перекинулось на ВАЗ. Обе машины сгорели полностью.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали произошедшее.
— В 09:50 очевидцы сообщили, что горят две машины по улице Малыгина в Новосибирском районе. Через 2 минуты первые пожарные были на месте.
В это время легковая машина и фура были полностью охвачены огнем. В ведомстве пояснили, что пожарные остановили переход пламени на соседний гараж с горюче-смазочными материалами.
За 12 минут удалось остановить дальнейшее распространение огня, за 5 минут ликвидировали открытое горение. Информации о пострадавших не поступало. Пожар тушили 8 человек и 2 единицы техники.
Ранее НГС писал, что в Алтайском крае сгорела машина туристов из Новосибирска. От транспортного средства ничего не осталось.