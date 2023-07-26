Следователи заинтересовались новосибирским автобусом, в котором на пассажирку упала дверь

В Новосибирске следователи начали проверку после инцидента, во время которого женщина получила травму в автобусе № 14. На нее упала дверь. Происшествие случилось 26 июля на улице Фадеева.
— По сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг водителем маршрутного автобуса в городе Новосибирске следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе регионального СК.
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее, глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента, во время которого женщина получила травму при выходе из автобуса № 38. Происшествие случилось 23 июля на остановке «Ростовская».