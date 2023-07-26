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Следователи заинтересовались новосибирским автобусом, в котором на пассажирку упала дверь

Инцидент произошел 26 июля на улице Фадеева

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По словам перевозчика, женщине прищемило руку

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В Новосибирске следователи начали проверку после инцидента, во время которого женщина получила травму в автобусе № 14. На нее упала дверь. Происшествие случилось 26 июля на улице Фадеева.

— По сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг водителем маршрутного автобуса в городе Новосибирске следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе регионального СК.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее, глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента, во время которого женщина получила травму при выходе из автобуса № 38. Происшествие случилось 23 июля на остановке «Ростовская».

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