Прокуратура Новосибирска проверяет перевозчика из-за травмы пассажира — женщина разбила лицо на остановке

Прокуратура Первомайского района 23 июля объявила о проверке в отношении перевозчика МКП «НГТ». Этому предшествовала травма пассажирки автобуса
— Прокуратурой Первомайского района организована проверка по информации в СМИ о травмировании женщины при выходе из автобуса, следовавшего по маршруту номер 38. Будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров, — заявили в прокуратуре.
Сегодня пассажирка автобуса ударилась головой при выходе на остановке «Ростовская» в Новосибирске. Очевидцы рассказали, что водитель начал движение раньше положенного, не убедившись в безопасной высадке пассажиров.
По их словам, женщина сильно рассекла лоб и переносицу, потекла кровь, над ее бровью надулась большая шишка.
Перевозчик МКП «НГТ» пообещал НГС прокомментировать этот инцидент в понедельник, 24 июля.
22 июля мы рассказали и показали, как кондуктор новосибирского автобуса кинулась на пассажирку. Перевозчик уволил вспыльчивого сотрудника по результатам проверки.