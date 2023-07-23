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Прокуратура Новосибирска проверяет перевозчика из-за травмы пассажира — женщина разбила лицо на остановке

Сибирячка разбила лицо при выходе из автобуса № 38

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Прокуратура Первомайского района 23 июля объявила о проверке в отношении перевозчика МКП «НГТ». Этому предшествовала травма пассажирки автобуса № 38.

— Прокуратурой Первомайского района организована проверка по информации в СМИ о травмировании женщины при выходе из автобуса, следовавшего по маршруту номер 38. Будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров, — заявили в прокуратуре.

Сегодня пассажирка автобуса ударилась головой при выходе на остановке «Ростовская» в Новосибирске. Очевидцы рассказали, что водитель начал движение раньше положенного, не убедившись в безопасной высадке пассажиров.

По их словам, женщина сильно рассекла лоб и переносицу, потекла кровь, над ее бровью надулась большая шишка.

Перевозчик МКП «НГТ» пообещал НГС прокомментировать этот инцидент в понедельник, 24 июля.

22 июля мы рассказали и показали, как кондуктор новосибирского автобуса кинулась на пассажирку. Перевозчик уволил вспыльчивого сотрудника по результатам проверки.

ПрокуратураПассажир пострадалОбщественный транспорт
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