Кондуктор новосибирского автобуса кинулась на пассажирку и разбила ей смартфон: видео и последствия

Кондуктора новосибирского автобуса
— 14 июля я забирала свою дочь из пионерского лагеря, ее вещи лежали в чемодане, размеры которого соответствуют требованиям к ручной клади. Я передала кондуктору 100 рублей за проезд, но она взяла с нас и за провоз багажа. На требование вернуть часть денег женщина молча развернулась и ушла в кабину водителя, — говорит Екатерина. — Кстати, там кондуктору во время поездки находиться запрещено.
Пассажирка нашла в интернете правила провозки ручной клади и багажа, после чего постучалась в дверь кабины водителя с просьбой вернуть деньги со ссылкой на регламентирующие документы.
— Кондуктор в грубой форме на меня накричала, хлопнула этим окошком мне по рукам. Я достаю телефон и начинаю снимать происходящее, она вырывает его у меня из рук и бросает в кабину к водителю. На мое требование вернуть смартфон она ответила отказом, — продолжила Екатерина.
Женщина вызвала полицию по телефону дочери. Дежурный попросил дождаться наряда в салоне, о чем пассажирка сообщила водителю.
— Выбежала кондуктор, толкнула меня, я упала. Она еще несколько раз на меня кидалась, нанося удары. Мой телефон разбит, а водитель автобуса на стал дожидаться полиции на конечной остановке, они уехали, — добавила Екатерина. — Понимаете, дело не в 30 рублях за провоз чемодана моей дочери, я не хочу, чтобы ее обманывали в дальнейшем, неправомерно взимая плату.
НГС обратился за комментарием к перевозчику маршрута
— После получения жалобы пассажира мы провели служебное расследование, по результатам которого уволили кондуктора. Действительно, пассажир не должна была оплачивать провоз своей ручной клади: размеры чемодана соответствовали требованиям. А поведение кондуктора было неадекватным. Отмечу, что женщина у нас работала давно и ничего подобного не происходило, — сказал НГС представитель перевозчика Владимир Ларин.
В МВД Новосибирской области не предоставили оперативный комментарий на момент публикации материала.
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