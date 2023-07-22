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Кондуктор новосибирского автобуса кинулась на пассажирку и разбила ей смартфон: видео и последствия

Перевозчик уволил вспыльчивого сотрудника по результатам проверки

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Спор о классификации фиолетового чемодана перешел в потасовку

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Кондуктора новосибирского автобуса № 14 уволили из-за нападения на пассажирку, которая отказалась оплачивать провоз ручной клади. Жительница Новосибирска Екатерина рассказала НГС, что вспыльчивый кондуктор несколько раз ударила ее и разбила смартфон.

— 14 июля я забирала свою дочь из пионерского лагеря, ее вещи лежали в чемодане, размеры которого соответствуют требованиям к ручной клади. Я передала кондуктору 100 рублей за проезд, но она взяла с нас и за провоз багажа. На требование вернуть часть денег женщина молча развернулась и ушла в кабину водителя, — говорит Екатерина. — Кстати, там кондуктору во время поездки находиться запрещено.

Пассажирка нашла в интернете правила провозки ручной клади и багажа, после чего постучалась в дверь кабины водителя с просьбой вернуть деньги со ссылкой на регламентирующие документы.

— Кондуктор в грубой форме на меня накричала, хлопнула этим окошком мне по рукам. Я достаю телефон и начинаю снимать происходящее, она вырывает его у меня из рук и бросает в кабину к водителю. На мое требование вернуть смартфон она ответила отказом, — продолжила Екатерина.

Женщина вызвала полицию по телефону дочери. Дежурный попросил дождаться наряда в салоне, о чем пассажирка сообщила водителю.

— Выбежала кондуктор, толкнула меня, я упала. Она еще несколько раз на меня кидалась, нанося удары. Мой телефон разбит, а водитель автобуса на стал дожидаться полиции на конечной остановке, они уехали, — добавила Екатерина. — Понимаете, дело не в 30 рублях за провоз чемодана моей дочери, я не хочу, чтобы ее обманывали в дальнейшем, неправомерно взимая плату.

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История конфликта — в кратком видео

Видео: Алексей Ногинский

НГС обратился за комментарием к перевозчику маршрута № 14 — ООО «Регион Автосервис».

— После получения жалобы пассажира мы провели служебное расследование, по результатам которого уволили кондуктора. Действительно, пассажир не должна была оплачивать провоз своей ручной клади: размеры чемодана соответствовали требованиям. А поведение кондуктора было неадекватным. Отмечу, что женщина у нас работала давно и ничего подобного не происходило, — сказал НГС представитель перевозчика Владимир Ларин.

В МВД Новосибирской области не предоставили оперативный комментарий на момент публикации материала.

Ранее кондуктор троллейбуса № 23 вышел на смену с пивом, попал в соцсети и лишился работы. Вдобавок нарушителя лишили премии за март.

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