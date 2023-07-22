Кондуктор новосибирского автобуса кинулась на пассажирку и разбила ей смартфон: видео и последствия

— Кондуктор в грубой форме на меня накричала, хлопнула этим окошком мне по рукам. Я достаю телефон и начинаю снимать происходящее, она вырывает его у меня из рук и бросает в кабину к водителю. На мое требование вернуть смартфон она ответила отказом, — продолжила Екатерина.



Женщина вызвала полицию по телефону дочери. Дежурный попросил дождаться наряда в салоне, о чем пассажирка сообщила водителю.



— Выбежала кондуктор, толкнула меня, я упала. Она еще несколько раз на меня кидалась, нанося удары. Мой телефон разбит, а водитель автобуса на стал дожидаться полиции на конечной остановке, они уехали, — добавила Екатерина. — Понимаете, дело не в 30 рублях за провоз чемодана моей дочери, я не хочу, чтобы ее обманывали в дальнейшем, неправомерно взимая плату.

