«Я ее пальцем не тронула!»: уволенная кондуктор автобуса опровергла нападение на пассажира

Кондуктор ее слова опровергает.



— Женщина зашла в салон с девочкой лет 15 на вид. Действительно, у них был с собой чемодан. Он был больше 120 см в высоту, я работаю семь лет кондуктором и без проблем могу определить это на глаз. Пассажирку я пальцем не трогала, хотя она меня провоцировала и скандалила, — сообщила НГС кондуктор.

