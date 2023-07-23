«Я ее пальцем не тронула!»: уволенная кондуктор автобуса опровергла нападение на пассажира

После выхода публикации НГС о потасовке в автобусе
Напомним, пассажирка автобуса Екатерина заявила, что кондуктор неправомерно взяла с нее деньги за провоз багажа, хотя ее чемодан по размерам соответствовал требованиям ручной клади. Женщина сказала, что ее ударили несколько раз, а ее телефон разбился.
Кондуктор ее слова опровергает.
— Женщина зашла в салон с девочкой лет 15 на вид. Действительно, у них был с собой чемодан. Он был больше
По словам женщины, пассажирка на остановке «Плановая» заблокировала центральные двери автобуса для других попутчиков. Кондуктор также опровергла свое увольнение по результатам служебной проверки (об этом НГС рассказал перевозчик).
— О своем увольнении я узнала только из публикации НГС, после того инцидента я еще неделю спокойно работала. И вообще, я трудоустроена не была, — добавила кондуктор. — Вам предоставили лишь обрывки видео, если бы вы посмотрели записи из камер в салоне, вы бы поняли, что правда за мной.
Ранее кондуктор троллейбуса