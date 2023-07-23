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«Я ее пальцем не тронула!»: уволенная кондуктор автобуса опровергла нападение на пассажира

Женщина также отметила, что о своем увольнении она узнала из публикации НГС

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Конфликт разгорелся из-за спора о классификации чемодана

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После выхода публикации НГС о потасовке в автобусе № 14 (женщина обвинила кондуктора в нападении) с редакцией связалась вторая сторона конфликта. Она рассказала свою версию событий в салоне.

Напомним, пассажирка автобуса Екатерина заявила, что кондуктор неправомерно взяла с нее деньги за провоз багажа, хотя ее чемодан по размерам соответствовал требованиям ручной клади. Женщина сказала, что ее ударили несколько раз, а ее телефон разбился.

Кондуктор ее слова опровергает.

— Женщина зашла в салон с девочкой лет 15 на вид. Действительно, у них был с собой чемодан. Он был больше 120 см в высоту, я работаю семь лет кондуктором и без проблем могу определить это на глаз. Пассажирку я пальцем не трогала, хотя она меня провоцировала и скандалила, — сообщила НГС кондуктор.

По словам женщины, пассажирка на остановке «Плановая» заблокировала центральные двери автобуса для других попутчиков. Кондуктор также опровергла свое увольнение по результатам служебной проверки (об этом НГС рассказал перевозчик).

— О своем увольнении я узнала только из публикации НГС, после того инцидента я еще неделю спокойно работала. И вообще, я трудоустроена не была, — добавила кондуктор. — Вам предоставили лишь обрывки видео, если бы вы посмотрели записи из камер в салоне, вы бы поняли, что правда за мной.

Ранее кондуктор троллейбуса № 23 вышел на смену с пивом, попал в соцсети и лишился работы.

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АвтобусКонфликт в маршруткеПотасовкаОбщественный транспорт
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