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Тема дняПассажирка разбила голову на остановке
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«Водитель даже не вышел»: Пассажирка рассекла себе лицо при выходе из новосибирского автобуса

Очевидцы утверждают, что водитель начал движение раньше положенного

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Перевозчик отказался предоставить оперативный комментарий по инциденту

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23 июля пассажирка автобуса № 38 ударилась головой при выходе на остановке «Ростовская» в Новосибирске. Очевидцы в автомобильном паблике «АСТ-54» рассказали, что водитель начал движение раньше положенного, не убедившись в безопасной высадке пассажиров.

— Женщина не успела выйти из автобуса № 38, как водитель начал свое движение. Увидев падение, остановился. Водитель из автобуса даже не вышел, хотя мог предложить аптечку или хотя бы извиниться. Увидев, что женщину поднимают неравнодушные прохожие, водитель закрыл двери и уехал, — цитирует паблик очевидца.

По словам автора фото, женщина сильно рассекла лоб и переносицу, потекла кровь, над ее бровью надулась большая шишка.

Автобус принадлежит перевозчику МКП «НГТ». НГС позвонил в диспетчерскую, чтобы получить комментарий.

— Об инциденте на «Ростовской» и о том, что пишут, мы уже наслышаны. Сегодня комментария предоставить не получиться: пишите официальный запрос, ответ получите завтра, — сказали НГС в НГТ.

22 июля мы рассказали и показали, как кондуктор новосибирского автобуса кинулась на пассажирку. Перевозчик уволил вспыльчивого сотрудника по результатам проверки.

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