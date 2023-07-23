«Водитель даже не вышел»: Пассажирка рассекла себе лицо при выходе из новосибирского автобуса

23 июля пассажирка автобуса
— Женщина не успела выйти из автобуса
По словам автора фото, женщина сильно рассекла лоб и переносицу, потекла кровь, над ее бровью надулась большая шишка.
Автобус принадлежит перевозчику МКП «НГТ». НГС позвонил в диспетчерскую, чтобы получить комментарий.
— Об инциденте на «Ростовской» и о том, что пишут, мы уже наслышаны. Сегодня комментария предоставить не получиться: пишите официальный запрос, ответ получите завтра, — сказали НГС в НГТ.
22 июля мы рассказали и показали, как кондуктор новосибирского автобуса кинулась на пассажирку. Перевозчик уволил вспыльчивого сотрудника по результатам проверки.