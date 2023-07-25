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Женщина получила травму при выходе из автобуса в Новосибирске — расследование взял на контроль Бастрыкин

Инцидент произошел 23 июля на остановке «Ростовская»

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Инцидентом заинтересовались следователи

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Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента, во время которого женщина получила травму при выходе из автобуса № 38. Происшествие случилось 23 июля на остановке «Ростовская».

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как рассказали очевидцы, водитель начал движение раньше положенного, не убедившись в безопасной высадке пассажиров. По их словам, женщина сильно рассекла лоб и переносицу, у нее потекла кровь, над бровью надулась большая шишка. Новосибирцы отметили, что водитель, увидев, как женщине помогают неравнодушные прохожие, закрыл двери и уехал.

Автобус принадлежит перевозчику МКП «НГТ». НГС позвонил в диспетчерскую, чтобы получить комментарий, но в организации отказались отвечать на вопросы.

Журналист НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий об этой ситуации.

Ранее кондуктор новосибирского автобуса кинулась на пассажирку и разбила ей смартфон. Перевозчик уволил вспыльчивого сотрудника по результатам проверки. Позже кондуктор заявила, что не нападала на пассажирку.

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