Женщина получила травму при выходе из автобуса в Новосибирске — расследование взял на контроль Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента, во время которого женщина получила травму при выходе из автобуса
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Как рассказали очевидцы, водитель начал движение раньше положенного, не убедившись в безопасной высадке пассажиров. По их словам, женщина сильно рассекла лоб и переносицу, у нее потекла кровь, над бровью надулась большая шишка. Новосибирцы отметили, что водитель, увидев, как женщине помогают неравнодушные прохожие, закрыл двери и уехал.
Автобус принадлежит перевозчику МКП «НГТ». НГС позвонил в диспетчерскую, чтобы получить комментарий, но в организации отказались отвечать на вопросы.
Журналист НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий об этой ситуации.
Ранее кондуктор новосибирского автобуса кинулась на пассажирку и разбила ей смартфон. Перевозчик уволил вспыльчивого сотрудника по результатам проверки. Позже кондуктор заявила, что не нападала на пассажирку.