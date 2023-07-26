Вылетел шарнир: на пассажирку новосибирского автобуса №14 упала дверь

В Новосибирске днем 26 июля дверь упала на пассажирку автобуса №14. Инцидент произошел на улице Фадеева.
О происшествии сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Там сообщили, что на место приезжала скорая.
Информацию об инциденте подтвердили в компании «Регион-автоцентр», которая работает на маршруте №14.
— Пассажирке руку прищемило. Получается, дверь не выпала, а шарнир один вылетел, — пояснили в компании.
На прошлой неделе пассажирка рассекла лицо, когда выходила из автобуса в Новосибирске. После этого следователи начали проверку, ее взял на контроль Александр Бастрыкин.