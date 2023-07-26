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Вылетел шарнир: на пассажирку новосибирского автобуса №14 упала дверь

По информации очевидцев на место приехала скорая помощь

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Женщину увезли медики

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В Новосибирске днем 26 июля дверь упала на пассажирку автобуса №14. Инцидент произошел на улице Фадеева.

О происшествии сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Там сообщили, что на место приезжала скорая.

Информацию об инциденте подтвердили в компании «Регион-автоцентр», которая работает на маршруте №14.

— Пассажирке руку прищемило. Получается, дверь не выпала, а шарнир один вылетел, — пояснили в компании.

На прошлой неделе пассажирка рассекла лицо, когда выходила из автобуса в Новосибирске. После этого следователи начали проверку, ее взял на контроль Александр Бастрыкин.

НовосибирскАвтобусПассажирТравма в автобусе
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