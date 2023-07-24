На Алтае мигранта задержали за сексуальное домогательство к 11-летней девочке — он хотел сбежать из страны

Позже обвиняемый узнал, что находится в розыске, после чего решил выехать из страны по поддельному паспорту. Мужчина решил обратиться к должностному лицу миграционной службы, чтобы тот за взятку изготовил для него необходимый документ. Сумма взятки составила 65 тысяч рублей.



— При передаче денежных средств мигрант был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю, — уточнили в ведомстве.

