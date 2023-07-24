На Алтае мигранта задержали за сексуальное домогательство к 11-летней девочке — он хотел сбежать из страны

В Алтайском крае избрали меру пресечения мигранту, которого обвиняют в совершении иных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, его заключили под стражу.
Инцидент произошел вечером 19 июля в Барнауле. По данным ведомства, 29-летний мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Подростку удалось зайти в подъезд, а затем мигрант скрылся.
Позже обвиняемый узнал, что находится в розыске, после чего решил выехать из страны по поддельному паспорту. Мужчина решил обратиться к должностному лицу миграционной службы, чтобы тот за взятку изготовил для него необходимый документ. Сумма взятки составила 65 тысяч рублей.
— При передаче денежных средств мигрант был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю, — уточнили в ведомстве.
Мигранту предъявили обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). По ходатайству следователя ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что мужчина следовал на автомобиле за 11-летней девочкой, совершая действия сексуального характера.
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